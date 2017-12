El escándalo de Odebrecht pone al presidente Kuczynski al borde de su destitución

Los legisladores opositores de Perú solicitaron este viernes al Congreso la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, al acusarlo de "permanente incapacidad moral" por haber recibido pagos millonarios de la constructora Odebrecht a través de dos empresas.

Un grupo de parlamentarios reunieron el viernes 26 firmas necesarias para pedir que el pleno del Congreso debata y declare la "vacancia de la presidencia de la República". La solicitud es una respuesta a la insistente negación de Kuczynski sobre sus vínculos con la constructora brasileña, que está envuelta en un escándalo por el pago de sobornos a distintos funcionarios y tres presidentes en América Latina.



"Este hecho pone en evidencia la falta de verdad del presidente, que constituye una incapacidad moral", dice el documento que fue firmado por parlamentarios de varias bancadas de oposición, incluyendo al poderoso partido Fuerza Popular que controla el Congreso.

Al final, el tema será debatido este viernes. Pero según dijo en rueda de prensa el presidente del ente, Luis Galarreta, el proceso para remover al mandatario podría concretarse la semana que viene, el jueves.

La oposición tiene los 87 escaños necesarios para aprobar la remoción de Kuczynski. "Si se inicia el proceso de vacancia, el presidente tiene todo el derecho de poder acercarse al Congreso con su abogado a ejercer su defensa", explicó a la agencia Reuters Saniel Salaverry, uno de los voceros de Fuerza Popular.



Este jueves, en un mensaje televisado, Kuczynski dijo que se someterá a las investigaciones de la Fiscalía y de la comisión del Congreso. Aseguró que no renunciaría, como le había exigido la oposición en su ultimátum: "No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente (...) No me voy a dejar amedrentar", dijo el mandatario, que comenzó su gobierno en julio de 2016.



Justamente Odebrecht informó esta semana al Congreso que entre 2004 y 2013 pagó 4.8 millones de dólares a dos firmas consultoras vinculadas con el exbanquero de 79 años. De ese total, 782,000 dólares fueron a Westfield Capital, firma de Kuczynski cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo (entre 2001 y 2006). El resto fue para First Capital, que pertenece a su exsocio y con la que el mandatario niega tener relación directa.

En ambas compañías los contratos fueron gestionados por ese exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda, quien estuvo en el Parlamento el día que Kuczynski juró la presidencia.

El mandatario dijo que se reunirá con la empresa investigadora del caso 'Lava Jato' el 22 de diciembre y un día antes fue citado por la Fiscalía para dar su testimonio. Pero quizás antes de esta fecha el Congreso ya haya tomado una decisión.



De ser removido, el cargo sería asumido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Si renunciara, sería reemplazado por la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien preside el Consejo de Ministros.



En fotos: la historia de la trama que apartó a Dilma Rousseff del poder La estación de gasolina donde empezó todo. Aquí operaba una red de lavado de dinero que da comienzo al operativo policial "Lava Jato" (lavacoches). La investigación implicó a ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras, la constructora privada Oderbrecht, el Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva y finalmente al gobierno de Dilma Rousseff. 11 de diciembre de 2014. Los fiscales en Curitiba acusan formalmente a 36 personas, 22 de las cuales pertenecían a las firmas de ingeniería OAS , Camargo Correa, UTC Engenharia, Galvao Engenharia, Mendes Junior y Engevix. El fiscal Deltan Dallagnol declara la guerra contra la corrupción en Brasil en una conferencia de prensa. 15 de abril de 2015. La policía arresta al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari, acercando la investigación al círculo íntimo de Rousseff. En junio de 2015 es arrestado el presidente de la mayor firma constructora del país, Marcelo Odebrecht, jefe del conglomerado familiar Odebrecht SA. En la fotografía derecha vemos a Lula da Silva y a Hugo Chávez inaugurar en 2006 la construcción de un nuevo puente sobre el río Orinoco en el sur de Venezuela, contrato multimillonario de Odebrecht. La constructora brasileña hizo negocios gigantes en varios países de América Latina. 16 de julio de 2015. Los fiscales federales abren una investigación formal sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva usó de manera inapropiada sus conexiones en el exterior para beneficiar a Odebrecht tras dejar el cargo. En la foto, Lula con la nueva presidenta Dilma Rousseff y el vicepresidente (y futuro presidente encargado) Michel Temer. 3 de agosto de 2015. La policía arresta al ex ministro de Gobierno José Dirceu, uno de los miembros de más alto nivel del Partido de los Trabajadores y ex jefe de gabinete de Lula entre 2003 a 2005. 20 de agosto de 2015. Fiscales acusan al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de aceptar un soborno de 5 millones de dólares. Cunha, quien rompió con el gobierno de Rousseff, niega las acusaciones. En septiembre de 2015 Suiza entrega a los fiscales brasileños cuentas de banco a nombre de Cunha. La foto es un mural en Sao Paulo donde Cuhna (2do a la derecha) habla en secreto para "traicionar" a Dilma Rousseff. 25 de noviembre de 2015. La policía encarcela al senador Delcidio do Amaral bajo sospecha de obstruir la investigación. El senador Amaral testificó, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, que la presidenta Rousseff y Lula presuntamente ayudaron a la trama de sobornos en la compañía estatal Petrobras y que intentaron repetidas veces desbaratar su investigación. Ambos negaron la acusación. 4 de marzo de 2016. La policía detiene brevemente a Lula para ser interrogado por pagos que se sospecha provienen de sobornos en Petrobras. Luego, el 16 de marzo, el juez Sergio Moro da a conocer conversaciones telefónicas entre Lula y Rousseff y dice que consideraban tratar de influenciar a fiscales anticorrupción. La publicación de las llamadas ensombrece el intento de Rousseff de nombrar a Lula como su jefe de gabinete, para protegerlo. En marzo de 2016 fiscales descubrieron una trama de corrupción en Odebrecht, con una oficina dedicada a pagar sobornos por obras en estadios para el Mundial de Fútbol de 2014 y proyectos para los Juegos Olímpicos. Organizadores aseguran que la destitución temporal de Dilma Rousseff no afectará las olimpiadas a realizarse en agosto. En la foto la presidenta suspendida con la antorcha olímpica el 3 de mayo de 2016. El 17 de abril de 2016 Rousseff pierde una votación en la Cámara de Diputados que recomienda al Senado abrir el proceso de impeachment por las llamadas "pedaladas fiscales", una práctica por la que supuestamente emitió decretos presupuestarios sin autorización del Congreso y recurrió a préstamos de los bancos públicos como forma de maquillar las cuentas públicas y recabar apoyos para su gobierno. 28 de abril de 2016. Fiscales acusan de corrupción a Joao Santana, arquitecto de las campañas de Lula da Silva en su reelección de 2006, de su sucesora Dilma Rousseff en 2010 y 2014, de Chávez en su última reelección en Venezuela y de su heredero político Nicolás Maduro en 2013. Aunque el principal abogado del gobierno, Eduardo Cardozo, pidió al Tribunal Supremo que anulara el proceso de juicio político, el 11 de mayo siguió su curso. La larga sesión del Senado que finalmente decidiría el impeachment terminó 55 votos a favor, 22 votos en contra, por lo que Dilma Rousseff tuvo que abandonar la Presidencia temporalmente. Dilma Rousseff abandona el palacio presidencial de Planalto luego de que el Senado aprobara el inicio del juicio político en su contra. "La historia está hecha por la lucha y siempre vale la pena luchar por la democracia. Jamás voy a dejar de luchar", remató antes de salir a la explanada de los ministerios donde dio un discurso junto a Lula da Silva, ante cientos de seguidores que la acompañaban. Momento de juramentación del nuevo gabinete interino, del gobierno brasileño de Michel Temer, en el palacio presidencial de Planalto. Así quedó la votación del juicio en el senado de Brasil, el 31 de agosto de 2016, que destituye definitivamente a Rousseff. Luego de varios meses de espera, con los Juegos Olímpicos de por medio, finalmente Dilma Rousseff, después del veredicto se dirige a sus seguidores, el 31 de agosto. Michel Temer es investido como presidente de Brasil, hasta finalizar el periodo en diciembre de 2018.