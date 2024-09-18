Excandidato opositor venezolano Edmundo González dice que fue sometido a "presiones" para firmar documento que admite victoria de Maduro

Video Escucha a Edmundo González denunciar presiones para firmar documento que admite victoria de Maduro

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González aseguró este miércoles que fue obligado a firmar un documento que admitía la cuestionada victoria d e Nicolás Maduro en las recientes elecciones.

En un video difundido en su cuenta de X, González, quien desde el 8 de septiembre se encuentra bajo asilo político en Madrid, dijo que fue "coaccionado" para firmar el documento a cambio de que el gobierno de Maduro le permitiera salir del país.

González dijo que antes de su salida a España, el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo presionaron para firmar el documento, que fue divulgado este miércoles por el gobierno venezolano.

"En otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias", dijo González en el video. "Hubo horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones"

González dijo que el documento que fue obligado a firmar no tiene validez legal por las presiones a las que fue sometido para signarlo.

"Está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento", dijo el excandidato.

Múltiples países, incluido Estados Unidos, reconocen a González como el ganador en las elecciones de Venezuela tras los comicios del 28 de julio. La oposición venezolana liderada por María Corina Machado denunció un fraude en las elecciones que dieron a Maduro un tercer mandato de seis años, de 2025 a 2031, y reivindica la victoria de González.

El opositor pasó un mes en la clandestinidad ante de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra.

Según el oficialismo, Maduro obtuvo el triunfo con cerca del 52% de los votos . Sin embargo, las autoridades electorales, afines a Maduro, se han negado a divulgar las actas, en contra de lo que han exigido organismos internacionales y otros países para aclarar las dudas sobre los resultados.

Tras los disputados comicios, se desataron protestas masivas en Caracas y otras ciudades de Venezuela. De acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 1,416 ciudadanos han sido arrestados tras las protestas en Venezuela. Al menos 25 personas fallecidas han sido documentadas.

Difunde oficialismo carta polémica en canal de Telegram

Según la carta divulgada este miércoles por el gobierno de Maduro en Telegram, González expresó entonces su intención de abandonar Venezuela "en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político" y se comprometió a una actividad pública "limitada".

"Con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público", indica el texto.

"No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos", señaló.

Pero desde su arribo a Madrid, González ha dicho que continuará su "lucha" por la democracia venezolana.

"Jamás los voy a traicionar", dice González a los venezolanos

En el video de este miércoles, González dijo que no guardará silencio durante su exilio sobre la exigencia del pueblo venezolano de un "cambio" en el país.

"No me van a callar", dijo el excandidato. "Jamás los voy a traicionar".

Añadió que, en lugar de divulgar el documento que fue obligado a firmar , el gobierno de Maduro debería divulgar las actas de votación.

"Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio y la paz", declaró González. "Lo que debería estar divulgando son las actas de escrutinio".

Agregó que la oposición continúa sumando apoyo de la comunidad internacional.

"No van a callar un país que ya habló", declaró.

Senado español pide reconocer a González como presidente de Venezuela

Como ya hizo la Cámara Baja la semana pasada, este miércoles el Senado de España pidió a su Gobierno que reconozca a González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de finales de julio.

El Senado "ha aprobado la moción (...) para reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo Presidente de Venezuela y adoptar medidas apoyando el traspaso de poderes", anunció la Cámara Alta en la red social X.

El conservador Partido Popular (PP), primera fuerza de la oposición al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, es el impulsor de la medida y tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que la aprobación era previsible.

La votación se saldó con 149 votos a favor, 102 en contra y 2 abstenciones, y a la sesión asistió el opositor venezolano Leopoldo López.

"No demos la espalda al pueblo de Venezuela, que llama a nuestra puerta, estemos a la altura, obremos con dignidad", reclamó, durante su intervención, Íñigo Fernández García, senador del PP.

El 11 de septiembre, fue el Congreso de los Diputados el que aprobó una resolución similar. Estas mociones son simbólicas y no obligan a Pedro Sánchez a dar el paso que reclaman.



