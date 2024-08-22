El madurista Tribunal Supremo de Venezuela certifica el cuestionado triunfo de Maduro tras finalizar su revisión de los resultados

Video Quién dirige el Tribunal Supremo venezolano al que Maduro pidió el peritaje del resultado electoral

El madurista Tribunal Supremo de Venezuela ratificó este jueves el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, tras culminar una revisión de los resultados que había sido criticada dado que ese órgano es controlado por el oficialismo.

Maduro, a quien el ente electoral declaró como vencedor cuando la oposición ha mostrado actas de votación que dan como ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia, pidió la revisión al Tribunal Supremo días después de los comicios del 28 de julio.

"Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide", rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.

La intervención del máximo tribunal había sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo. Incluso Brasil, Colombia y México, los tres gobiernos de América Latina con mejores relaciones con Maduro, habían pedido en un comunicado una “verificación imparcial de los resultados” de las presidenciales para respetar “el principio fundamental de la soberanía popular”.

Postura similar había expresado el Centro Carter, que envió una delegación a Venezuela para monitorear las elecciones.

“Hay otra institución gubernamental, designada por el gobierno, para verificar las cifras del gobierno para los resultados de las elecciones, que están en duda”, señaló Jennie K. Lincoln, quien encabezó la delegación. “Esta no es una evaluación independiente”, consideró.

El contexto de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela

Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas. Pero el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.

La llamada Plataforma Unitaria —que representa a los principales partidos opositores— ha dado a conocer las actas que, aseguran, muestran que su abanderado Edmundo González obtuvo significativamente más votos que el gobernante.

Varios líderes de la región, incluidos aliados de Maduro como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, han instado a que se publique el detalle de los resultados electorales como una de las posibles vías para ayudar a solucionar la crisis postelectoral en la nación sudamericana.

Según el CNE, Maduro obtuvo 6.4 millones de votos y González recibió 5.3 millones. Mientras que la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30,000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González salió victorioso por un amplio margen.

Una magistrada con "vinculación política" con el partido oficialista

Los partidos que postularon a González y que atendieron la citación del tribunal han exigido la publicación completa de los resultados oficiales, mientras el candidato opositor independiente Enrique Márquez introdujo el martes ante el máximo tribunal una recusación contra la magistrada Rodríguez para que sea apartada del proceso.

La solicitud “se basa principalmente —aunque no solamente— en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el (oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV y con el presidente Nicolás Maduro”, indicó Márquez a la prensa.

Rodríguez, como candidata del PSUV, fue electa concejal de Caracas en diciembre de 2018. En 2021, la ahora magistrada asumió la presidencia del Concejo Municipal de Caracas y, en agosto de ese año, fue nombrada alcaldesa encargada luego de la renuncia de la también oficialista Erika Farías.

En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, la nombró magistrada de la Sala Electoral y a comienzos de año asumió la presidencia del tribunal, donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.

La oposición también ha expresado su desacuerdo en que el tribunal asuma una potestad exclusiva del CNE.

“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, dijo González en las redes sociales.

La Constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral.

González y la líder opositora María Corina Machado —quien se convirtió en la principal promotora de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde hace más de tres semanas, particularmente después que la Fiscalía General, bajo control del oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro.

Mientras González no ha sido visto en público desde entonces, Machado ha participado en un par de manifestaciones en Caracas para exigir respeto a los resultados electorales.

