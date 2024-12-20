Al menos siete reos muertos en un motín penitenciario en el sur de México

Video Motín en un centro de reinserción en México deja dos muertos: en el lugar se escucharon detonaciones

La Fiscalía General de Tabasco, México, informó que el motín desatado el jueves en el interior del Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) se saldó con un balance de al menos siete reos fallecidos y al menos seis personas lesionadas.

"La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido", señala el comunicado del ente.

PUBLICIDAD

Por su parte, el gobernador, Javier May, dijo que la situación del penal de Villahermosa estaba bajo control. El secretario de Seguridad, Víctor Hugo Chávez, había explicado que a las 5:00 horas local fuerzas de los tres niveles de gobierno ingresaron al centro para realizar el traslado de dos reos generadores de violencia.

"Cuando se ingresa, es recibida la autoridad con una agresión con armas de fuego; asimismo, empezaron a realizar actos vandálicos como fue la quema de diversos muebles y basura en los patios de la instalación", indicó Chávez.

Agregó que uno de los reos, identificado como Gerardo 'N', fue asegurado sin resistencia, pero el segundo, Javier 'N', intento evitar su aseguramiento y fue "custodiado por aproximadamente 20 personas privadas de la libertad".

"Al oponer esta resistencia, la autoridad tiene que actuar en defensa de su propia vida y realizar también lo que es la defensa de su vida, y de manera proporcional conforme a la ley nacional del uso de la fuerza y se logra el aseguramiento de esta segunda persona", expuso Chávez.

Un fusil AR-15 confiscado dentro del penal de Villahermosa

Entre los objetos confiscados, se encontraron un fusil AR-15, cinco pistolas calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, un cargador para fusil, tres cargadores para pistola y diversas municiones.

"Cabe destacar que estas municiones eran las que ya les quedaban, porque desde que se arriba, desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 9:15, hubo resistencia activa por parte de este generador de violencia de nombre Javier N", señaló Chávez.

PUBLICIDAD

En redes sociales, circularon videos presuntamente grabados por los mismos reos denunciando la violencia por parte de las autoridades, donde se escuchan disparos y se observan incendios, así como una columna de humo proveniente del reclusorio.

Al mismo tiempo, se reportaron bloqueos e incendios de al menos 10 vehículos y tres negocios en distintas partes de la ciudad de Villahermosa, capital del estado.

Tabasco ha experimentado un aumento significativo en los homicidios dolosos en 2024, con 715 víctimas registradas de enero a octubre, un incremento del 243 % en comparación con los 208 casos reportados en el mismo periodo de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).