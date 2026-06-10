Venezuela Corte IDH declara a Venezuela responsable de torturas contra un preso político detenido en El Helicoide y ordena su cierre La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Venezuela por restringir el derecho a la protesta pacífica, de pensamiento y expresión, y de participación política, de un venezolano que fue detenido ilegalmente por cuerpos de inteligencia en una plaza en Caracas, en septiembre de 2003, y posteriormente torturado durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Video Denuncian traslado de presos políticos en Venezuela sin aviso

El tristemente centro de torturas de El Helicoide, una cárcel para presos políticos en Caracas, deberá cerrar por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que en esa sitio agentes policiales del estado venezolano torturaron a Jorge Riera Rojas, quien además fue ilegalmente detenido por su actividad política durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez en 2003, según una sentencia de la Corte conocida este miércoles.

La Corte IDH declaró responsable a Venezuela por "restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en una protesta pacífica, así como su libertad de pensamiento y expresión y su participación política, mediante la detención ilegal".

PUBLICIDAD

La Corte, además, declaró que los actos de tortura contra Rojas Riera mientras estaba detenido en El Helicoide, cometidos por agentes oficiales, no fueron investigados por Venezuela.

Según la sentencia, "Rojas Riera fue objeto de actos de tortura, fue golpeado en distintas partes de su cuerpo, fue objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, fue apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución".

En consecuencia, Rojas Riera "experimentó un severo sufrimiento mental, dado el impacto psicológico causado por el modo en el que fueron perpetrados los actos de violencia en su contra, las amenazas de violencia y el consecuente temor por perder su vida".

La Corte IDH ordenó reabrir y realizar apropiadamente una investigación penal de los hechos y sancionar a los responsables cuando corresponda, y reconocer públicamente la responsabilidad en el caso.

También se ordenó el mencionado cierre del centro de torturas y adoptar un protocolo para que el sistema de justicia investigue presuntos actos de tortura o crueles, inhumanos y degradantes.

El Helicoide, de joya arquitectónica a fábrica de horrores

El Helicoide ha sido criticado durante años por activistas de derechos humanos, que han denunciado y documentado los abusos padecidos por los presos políticos del chavismo en ese lugar, durante los gobiernos de Hugo Chávez y el derrocado Nicolás Maduro.

La orden de cierre de la Corte IDH se suma a las afirmaciones de la administración Trump, que en su papel tutelaje sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, aseguró la semana pasada a través del secretario de Estado, Marco Rubio, que la "infame prisión El Helicoide fue cerrada", aunque aún había personas encarceladas ahí.

PUBLICIDAD

El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

Fue apenas la semana pasada, pese a meses de promesas del gobierno de Rodríguez de liberación de presos políticos, y de la aprobación de una Ley de Amnistía criticada por su arbitrariedad, cuando empezó a ser vaciado El Helicoide.

El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas.

El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos.

La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.

Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, exesposo de una de las hijas de Hugo Chávez, con cargos en el gobierno venezolano desde 2005, y al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros en un intento por minimizar los relatos de los detenidos.

"La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor 'centro de torturas' desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?", escribió Arreaza en redes sociales.

PUBLICIDAD

Hasta la semana pasada en El Helicoide aún permanecían 70 presos políticos según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de "otros centros de tortura" es fundamental que "el Estado cambie su política represiva".

"De lo contrario es puro show", señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y "con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies".

El lugar habría quedado "totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos", dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).