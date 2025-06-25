México analiza demanda internacional contra SpaceX por "contaminación" y “basura espacial” tras explosiones de naves de Musk

Video Explota otro cohete de SpaceX durante una prueba en Texas

El gobierno de México dijo que analiza interponer recursos legales ante instancias internacionales ante la contaminación generada por la “basura espacial” generada tras explosiones de naves de SpaceX cerca de la frontera.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las agencias federales de su administración sí encontraron “contaminación” de las naves tras las denuncias de daños al medio ambiente en la playa Bagdad, de la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas, colindante con Texas.

“Estamos por reunirnos por impactos en seguridad, ambientales, por lo que implica el lanzamiento de estos cohetes para México, en particular con Tamaulipas, qué leyes internacionales están violando y a partir de ahí iniciaremos un proceso porque sí hay contaminación”, dijo la presidenta.

El organismo Conibio Global, dedicado a la protección de la tortuga marina en Playa Bagdad, denunció recientemente que había encontrado pedazos de las naves tras la explosión de una nave ocurrida en la base de pruebas de SpaceX en Starbase, Texas.

De acuerdo con el organismo, voluntarios han recolectado cerca de una tonelada de pedazos de las naves que han explotado en los últimos meses. Entre la basura hay tanques, pedazos de aluminio y plásticos.

Una lámina con logo de SpaceX encontrada en Playa Bagdad por activistas (Foto: Conibio Global)

La “basura espacial” generada por la explosión más reciente, ocurrida la noche del 18 de junio, aún se está recolectando, ya que la mayoría no cayó sobre el mar, sino dentro del territorio, principalmente en propiedades privadas, dijo a Univision Noticias, Elías Ibarra, fundador de Conibio Global.

El organismo previamente había exigido a SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, que “recoja su basura y pague los daños” causados en suelo mexicano por sus naves.

México analiza “impactos” por explosiones de naves de SpaceX

En su conferencia, la presidenta dijo que el gobierno analiza la posibilidad de interponer “demandas” por los impactos de la base de SpaceX en la región.

“Lo estamos revisando, no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona”, declaró a los reporteros.

“Y dentro del marco de las leyes internacionales, hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse”.

Sheinbaum añadió que el gabinete federal analiza los “impactos en seguridad” y ambientales que representan los lanzamientos de cohetes.

“Entonces, se está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales están violando. Y a partir de ahí, iniciaremos un proceso porque, en efecto, sí hay contaminación”.

Explicó que la nueva Agencia de Transformación Digital, de la cual depende la agencia espacial mexicana, está a cargo del análisis de los impactos.

Por separado, el gobierno del fronterizo estado de Tamaulipas también expresó preocupación por los posibles daños ocasionados por las explosiones de naves.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, dijo a medios locales que se está revisando si la ubicación de la base Starbase cumple con las disposiciones internacionales al estar ubicada a menos de 1.5 kilómetros de zonas donde viven comunidades de Matamoros.

“Desde nuestra responsabilidad como gobernador del Estado, sí hemos hecho ver que algunas cuotas poblacionales, dirigiendo a cuotas de distancia de nuestros centros de población ejidales, a lo mejor no se está respetando”, dijo a la prensa local.

Organismo ambiental considera “favorable” postura de México sobre “basura” de SpaceX

Tras la respuesta de Sheinbaum este miércoles, Ibarra, fundador de Conibio Global, dijo a Univision Noticias que considera “favorable” las respuesta del gobierno de México sobre la “basura” de SpaceX.

“Es lo que esperábamos”, dijo Ibarra. “Una postura del gobierno mexicano ante esta situación”.

Ibarra agregó que el organismo espera que en los próximos días se emita un dictamen por parte de las autoridades sobre los restos de naves espaciales que encontraron en revisiones recientes en el terreno.

Previamente, Ibarra había dicho que su organización estaba colaborando con las agencias de protección al medio ambiente en la revisión de los impactos de la “basura espacial”.

Conibio Global había dicho que la organización presume que la “basura” de la empresa de Musk podría estar vinculada con la muerte de cientos de peces y de delfines encontrados recientemente en las costas.

