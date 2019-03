¿Cómo viven los médicos cubanos la crisis en Venezuela?

Es la primera misión de Bernardo. Ir a Venezuela es, al parecer, una condición para aspirar luego ir a otro país. Como médico hubiera preferido Brasil, pero esa opción ya no es posible.

Aterrizó en la Amazonía en helicóptero. También era su primera vez volando así. El pueblo al cual fue asignado no tiene electricidad . La subestación eléctrica se quemó hace par de años y sigue sin ser sustituida o reparada.

Muy cerca, a menos de dos kilómetros, está la frontera colombovenezolana. Donde ha vivido desde entonces no tiene acceso a Internet . A menudo Bernardo ha debido cruzar el río y llegar a tierra colombiana para comunicarse con su familia en Cuba.

Le advirtieron que no debía hacerlo, pero esa es la única forma de mantener el contacto con su esposa. A veces le pide a algún amigo venezolano que pase la frontera y se conecte con su teléfono. Entonces, en cinco minutos de conexión, se envían los mensajes por Imo y WhatsApp .

“Lo que más nos chocó fue que no pudimos comunicarnos con nuestra gente durante casi tres días. Con las cosas como están aquí en Venezuela, allá en Cuba se pasan ocho horas sin saber de ti y enseguida empiezan a imaginarse lo peor ”.

Sin planes de evacuación

“ Me dijo que iba pedir fin de misión, que tenía miedo ”, cuenta Adriana, esposa de un médico cienfueguero con tres misiones internacionalistas y que ahora se encuentra en su segunda misión en Venezuela.

“Desde hace años ahorramos para poder comprarnos una casa pero, si fuera por mí, preferiría que viniera ya, definitivamente —confiesa Adriana entre sollozos. Siempre que veo el noticiero, aunque digan que todo está bien, me pongo mal . Para colmo ahora nos comunicamos con menos frecuencia”.



Cuenta que ha llamado a la oficina de Colaboración Médica y siempre le dicen que no se preocupe. “Me reiteran que ellos están bien y protegidos, que ambos países garantizan su seguridad, pero esta incertidumbre no me la puedo sacar del pecho”.