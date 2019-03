"Yo pensaba que las carpas eran solo para ir a la playa": la ONU abre un campamento para migrantes venezolanos en Colombia

Dentro de las carpas, algunos de los migrantes que ya comieron descansan y se protegen del sol. Otros contemplan su suerte: "Yo antes pensaba que la carpas eran solo para ir a la playa", dice Zaimil Vega, una migrante de 31 años que no ha perdido su sentido del humor. "Ahora estas carpas nos salvan de dormir en la calle¨", añade.

Y esto genera problemas para ciudades pequeñas como Maicao, que no cuentan con suficientes albergues para acomodar a personas desprotegidas.

1,500 venezolanos dormían en las calles

El campamento de ACNUR por ahora no tiene la capacidad par albergar a todas estas personas, así que se le esta dando prioridad a los más vulnerables, como Zaimil Vega, que tiene tres meses de embarazo.

Vega y su pareja, Manuel Cánova, llegaron a Maicao el 2 de marzo desde el estado venezolano de Anzoátegui tratando de buscar algún trabajo que les ayudara a subsistir, pues en Venezuela sus ingresos ya no superaban los $10 al mes. Dicen que les toco dormir en la calle desde su segunda noche en la ciudad porque ya no les alcanzaba el dinero para alquilar una habitación.

Ahora la pareja trata de subsistir vendiendo bolsas de agua en las calles, que almacenan en unas cajas blancas de icopor. Tienen aproximadamente un mes para quedarse en el campamento, y aún no tienen claro qué harán después.

Buscando qué hacer después del campamento

No son los únicos enfrentando la incertidumbre. David Pérez y su compañera Sicle Chacín viven en la carpa #11 con sus dos hijos.

Pérez, de 19 años, ha trabajado como vendedor informal de zapatos y ropa, pero dice que su familia vivía en la calle. Dormían en una hamaca, pues sus ingresos no eran suficientes para pagar alquiler: "No sé a dónde iremos después de salir de acá", dice Pérez. "Si la situación mejora en Venezuela volvemos, pero si no, tal vez nos toca volver a a la calle a seguir luchando".