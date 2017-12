Cómo una muñeca artesanal indígena mexicana venció a una imitación 'hecha en China'

CIUDAD DE MÉXICO.- Una muñeca artesanal elaborada por indígenas otomíes se vende en las calles de México a un precio de entre 100 y 200 pesos (hasta 11 dólares), la imitación fabricada en China llegó a tiendas departamentales para estas navidades a un costo de 310 pesos (unos 17 dólares). El caso no habría pasado de un agravio comercial más en este país sino fuera porque ese juguete de trapo y alambres es todo un símbolo de la cultura otomí.

No solo protestaron los artesanos para evitar que una copia les quitará su trabajo incluso ganando más dinero que ellos, sino que la muñeca llegó al propio Senado del país. El escándalo provocado fue tanto que esta vez ganó el juguete artesanal venció a la imitación 'hecha en China'.



"Nosotros (los artesanos) con lo que vendemos apenas si nos alcanza para tener casas de lámina", dijo Crescencia, quien lleva 38 años haciendo muñecas artesanales en Ciudad de México. “(La imitación) está refea y más cara, así se la venden a los ricos. Yo me tardo tres o cuatro días en hacer una muñeca, pero está bien hecha”, aseguró la mujer indígena de 78 años.



Crescencia Antonio, una artesana originaria de Amealco, Querétaro, vende sus muñecas en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México. Sergio Rincón



Los artesanos originarios de Amealco, Querétaro, en el centro del país, elaboran cada una de las piezas a mano usando telas coloridas y accesorios distintivos de su cultura. Luego se desplazan por largos periodos a las grandes ciudades para vender sus productos.

Como Crescencia, cientos de indígenas se declararon en contra de la imitación que se vendía como 'Muñeca mexicana Chrismas Spirit' en Liverpool, una cadena de tiendas por departamentos con sucursales en todo el país.

El reclamo del pueblo otomí fue corriendo de boca en boca pero se disparó en redes sociales, donde incluso políticos del estado de Querétaro exigieron que Liverpool dejara de vender la imitación.



@liverpoolmexico está vendiendo muñecas "artesanales" CHINAS! Este tipo de muñeca es orgullo de #Querétaro tenemos un museo dedicado a ellas y acaba de celebrarse el 5to concurso nacional de la muñeca artesanal. Dale RT si quieres que la saque de su inventario. #Qroestaennosotros pic.twitter.com/Z2mE5QphcA — Marco Del Prete (@mdelprete) 2 de diciembre de 2017

El caso tomó tal importancia que llegó al Senado mexicano donde se presentó un punto de acuerdo para que el presidente Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Economía realice una investigación sobre la importación de las muñecas de origen chino.

“Se atenta contra la identidad y economía de los pueblos indígenas”, dijo la senadora Sonia Rocha.

El gobernador de Querétaro así como el alcalde de Amealco tuvieron reuniones con los artesanos indígenas para conocer su postura y luego conversaron con representantes de Liverpool, quienes mostraron resistencia pero al final aceptaron retirar la muñeca de origen chino de sus almacenes, según dijo el presidente municipal Rosendo Anaya.



“Hablamos con el personal de Liverpool para que no estuviera engañando a la gente, porque esas muñecas las vendían como si fueran artesanales de manos indígenas pero era una farsa”, dijo el alcalde de Amealco Rosendo Anaya, quien agregó que hay una propuesta para que Liverpool compre directamente a los artesanos las muñecas originales.

“Vigilaremos que no se repita esta venta y estamos creando un proyecto para proteger a la muñeca para que tenga una denominación de origen y que sea considerada como un producto material intangible y patrimonio cultural”, agregó Anaya.

Univision Noticias solicitó una entrevista con representantes de Liverpool pero se excusaron asegurando que sería difícil debido al cierre de año. Al acudir a una de las tiendas y preguntar por la muñeca los empleados dijeron que “ya no la tenemos”, luego en el catálogo en línea ya no aparece y al llamar directamente al corporativo explicaron que el código del producto desapareció por completo, es decir, ya no se vendía en ninguna de sus tiendas.

De acuerdo con el gobierno de Amealco, los artesanos seguirán defendiendo su muñeca y buscarán venderla en tiendas establecidas para que llegue a todo México.



