Por qué EEUU frenó la importación de aguacates mexicanos

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió por segunda vez en poco más de dos años las importaciones de aguacates producidos en el estado mexicano de Michoacán debido a la inseguridad en la región.

La agencia estadounidense informó este lunes que suspendió las inspecciones del aguacate producido en esa región luego de que dos de sus inspectores fueron presuntamente retenidos y golpeados este sábado por habitantes de la comunidad de Aranza, Michoacán.

La retención ocurrió durante una protesta de los habitantes de Aranza que habían bloqueado una carretera cercana al poblado.

Una agresión sufrida por un inspector en el 2022 también terminó en la suspensión de las revisiones y exportaciones del producto mexicano.

Representantes del USDA llevan a cabo inspecciones permanentes del aguacate producido en México para garantizar que cumplan con los estándares de calidad requeridos para su venta en tiendas estadounidenses.

En un comunicado emitido este lunes, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), informó a sus agremiados que trabaja con autoridades estadounidenses para restablecer las inspecciones y, por consiguiente, las exportaciones del aguacate michoacano a ese país.

Un vocero del USDA dijo a la agencia AP este lunes que el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del USDA suspendió las inspecciones en Michoacán, el mayor exportador de aguacates de México, hasta que se resuelvan las condiciones de inseguridad.

Las inspecciones de mangos en Michoacán también resultaron afectadas por la suspensión de las revisiones, dijo el funcionario.

Las revisiones de productos en otros estados mexicanos, como Jalisco, no se vieron afectadas por las agresiones a los inspectores estadounidenses, agregó.

Inspectores “nunca corrieron ningún en riesgo”

En una entrevista radiofónica este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que su administración trabaja para que el USDA reactive sus inspecciones en la región cuanto antes.

Además, dijo que, de acuerdo con datos recabados por su gobierno, los dos inspectores en realidad se vieron atrapados en medio de una protesta, pero nunca fueron blanco de un ataque directo.

“ La información que nosotros tenemos es de que no hubo un tema directo contra ellos, digamos por la actividad que realizaban, es decir no fue directamente un acto delictivo contra los inspectores”, declaró en la entrevista.

El funcionario añadió que espera que el USDA reactive las revisiones del aguacate en Michoacán antes del fin de semana.

De acuerdo con cifras oficiales, se estima que la producción de aguacate en México ascienda este año a 2.77 millones de toneladas, de las cuales 1.4 millones de toneladas son exportadas principalmente a Estados Unidos.

Una amenaza frenó los aguacates mexicanos en 2022

Un incidente de inseguridad también frenó las exportaciones de aguacate de Michoacán a los Estados Unidos.

En febrero de 2022, el USDA suspendió en ese momento de forma temporal las inspecciones de aguacates mexicanos después de que un inspector de seguridad sanitaria recibiera un mensaje amenazador. La suspensión se levantó al cabo de una semana.

La amenaza contra el funcionario estadounidense fue presuntamente hecha por un productor de Michoacán luego de que el inspector expresó sospechas de que el aguacate en realidad había sido producido en Puebla y no en territorio michoacano.

Carteles acosan a productores en México

Los aguacates son considerados el “oro verde” en Michoacán, por lo que los productores a menudo son blanco del acoso criminal.

Los productores han denunciado en años recientes ser víctimas de extorsiones de los cárteles de la droga que controlan vastos territorios de ese estado.

Además de las extorsiones, los empresarios también enfrentan el robo de sus mercancías, lo que deriva en el encarecimiento del producto.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a finales de mayo sobre el robo a mano armada y en plena carretera de 40 toneladas de aguacates.

De acuerdo con un comunicado, hombres armados asaltaron dos camiones, cada uno con 20 toneladas de esta fruta, en dos puntos distintos de Michoacán.

