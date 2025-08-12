La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México

Video Cantante no interpreta corridos y el concierto termina en caos: “Me voy para la casa”

El gobierno de México dijo que el reality de televisión que lanzó para contrarrestar los narcocorridos en la cultura del país incluirá la difusión de una canción dedicada a los inmigrantes en Estados Unidos.

La canción fue escrita y producida por el grupo de música regional mexicano Intocable, conocido ampliamente entre las comunidades hispanas de Estados Unidos.

La agrupación participó en la fase inicial del reality, llamado ‘México Canta’, a través del cual fueron seleccionados cantantes y compositores que enviaron sus propuestas para concursar en el programa, transmitido en medios públicos nacionales.

De acuerdo con Sheinbaum, la semana pasada los integrantes del grupo le presentaron la letra y música de la canción dedicada a los inmigrantes.

La mandataria presentó un video con la canción, titulada “Estamos Todos”, el viernes destacando que su gobierno también busca ofrecer apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos.

La canción habla del sufrimiento de los inmigrantes en general y les envía un mensaje de apoyo al decir que “todos” los respaldan.

“Quien hoy se sienta solo, aquí estoy y estamos todos”, dice la canción.

Qué llevó a México a lanzar un reality de música regional

La administración de Sheinbaum anunció desde abril el lanzamiento del concurso musical enfocado en artistas mexicanos y de Estados Unidos para combatir la proliferación de 'narcocorridos' en el país, en medio de una escalada en las acciones del gobierno contra los carteles ante las presiones del gobierno de Donald Trump.

Desde entonces, las autoridades lanzaron una convocatoria en línea para que compositores y cantantes enviaran sus propuestas.

A partir de ese momento, las propuestas fueron evaluadas y las mejores han ido avanzando como concursantes del programa de televisión, transmitido cada domingo por las tardes en medios públicos.

El show fue anunciado luego de la controversia por un “homenaje” hecho por un grupo musical en un concierto en Jalisco a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El incidente, que fue protagonizado por el grupo de música regional 'Los Alegres del Barranco', con raíces en Culiacán, Sinaloa, desató un debate sobre la “apología del delito” en los 'narcocorridos'.

Otros cantantes populares como Natanael Cano han sido blanco de críticas al cuestionar las sanciones contra las canciones alusivas al mundo del narco.

Autoridades estatales en distintas regiones abrieron investigaciones contra el grupo tras esos hechos y en los últimos meses han endurecido las sanciones en contra de los grupos y artistas que no acaten las prohibiciones, lo que también ha desatado un debate sobre la libertad de expresión.

Desde un inicio, Sheinbaum dijo que el esquema tiene como fin “promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o de las drogas”.

“Por lo tanto, es parte de nuestra gran campaña por la paz y contra las adicciones, y además de impulso de la actividad creativa de las y los jóvenes mexicanos de este lado de la frontera, nuestro territorio, y del otro lado”, dijo en abril.

Lila Downs, Majo Aguilar y Camila Fernández aparecerán en el show

El programa, que se encuentra en la fase de semifinales, incluirá en las próximos transmisiones a varios artistas reconocidos entre el público hispano.

Por ejemplo, la Secretaría de Cultura federal informó que este 17 de agosto estará el grupo Horóscopos de Durango.

El 24 de agosto estará Majo Aguilar, cuyo abuelo, Antonio Aguilar, marcó la historia de la música regional en México. Luego, el 14 de septiembre, Camila Fernández, hija del popular cantante Alejandro Fernández.

De acuerdo con la agencia federal encargada de promover la cultura, el 21 de septiembre estará la cantante oaxaqueña Lila Downs para ofrecer un show con una orquesta de mujeres indígenas.

Además de otros artistas, la gran final del show incluirá la presentación de Intocable con la canción dedicada a los inmigrantes.

“Ellos también fueron parte del trabajo en los estudios con todos estos cantantes, han sido un puente cultural que une generaciones y fronteras”, dijo la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, la semana pasada.

