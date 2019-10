"Chile despertó": Miles protestan en la manifestación más masiva desde el retorno a la democracia en ese país

"Esto me recuerda a la Marcha del No antes del plebiscito del 88", dijo a la agencia Reuters la profesora jubilada Clotilde Soto, de 82 años, recordando la consulta que el 5 de octubre de 1988 que sacó al dictador Augusto Pinochet del poder.

"Se necesita una agenda distinta"

Marta Lagos, analista política y directora de Latinobarómetro, dijo en entrevista con The Associated Press que “esta crisis se soluciona con política, no con una lista de supermercado de políticas sociales”.