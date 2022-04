"Siempre quise ayudarla": habla el taxista que dejó a Debanhi Escobar en la 'carretera de la muerte'

"El momento en que llego a la puerta de esa fiesta me dice que no, que no se va a bajar, se ríe, se voltea. Se hace la enojada. Yo le digo pues que la llevo a su casa, le sigo insistiendo, yo ya con la dirección que me habían pasado las amigas. Le comento que si es esa la dirección, ella me dice que sí, pero realmente no vio mucho el celular, simplemente volteó y me dijo sí", explica Cuéllar.