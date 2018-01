Canciones infantiles durante la balacera, el método de una maestra mexicana para calmar a sus alumnos

CIUDAD DE MÉXICO.- La maestra Rocío Romero se convirtió en la heroína de las redes sociales en México, esto luego que se difundiera un video que muestra cómo protegió y tranquilizó a sus alumnos durante una balacera entre criminales que se dio a unos metros del salón de clases, al norte de México.

Los hechos ocurrieron a las 12:59 horas del viernes 12 de enero en Ciudad Obregón, en el norteño estado de Sonora. Justo a un minuto de que las clases terminaran, varios sicarios se enfrentaron a tiros. Ante el peligro, la maestra Rocío pidió a sus alumnos cantar pecho a tierra y les hizo creer que se trataba de un simulacro.



“Tienen que cantar pecho a tierra… No pasa nada. Abajo, acostaditos todos”, pidió la profesora a su grupo de segundo año de primaria.

Rocío Romero comenzó a filmar el momento y envió la grabación a los padres de familia para que vieran que los niños estaban a salvo. Algunas personas difundieron el video y horas más tarde se hizo viral.

"Vamos a cantar, es un simulacro les dije a mis alumnos. Primero no me entendieron pero después les dije el número siete, que es una dinámica que llevamos, que significa pecho tierra, y ya comencé a cantarles ‘Gotitas de lluvia’ y hasta otras canciones en inglés porque así ellos no escucharían lo que sucedía afuera", dijo Rocío Romero en entrevista con el periódico local El Imparcial.

El diario agregó que la directora de la escuela primaria, Alma Angelina Martínez Gutiérrez, manifestó sentirse orgullosa de cómo actuó su personal, porque en otros grupos los maestros utilizaron técnicas como contar chistes u otras dinámicas.

La directora agregó que los maestros son capacitados por elementos de Protección Civil para saber cómo reaccionar en situaciones de violencia.

La Fiscalía de Sonora informó a Univision Noticias que durante la balacera fueron ejecutados dos presuntos delincuentes, mientras que otros tres gatilleros fueron detenidos por policías estatales.



En México existen varios casos donde estudiantes quedan en medio de tiroteos de grupos armados que normalmente pertenecen a cárteles del narcotráfico que mantienen una pugna por el control del territorio y las rutas del trasiego de droga.

El primero hecho que se viralizó sucedió en 2010, en la fronteriza ciudad de Monterrey. Ahí la profesora Martha Rivera también les hizo creer a sus estudiantes que la balacera se trataba de un simulacro y que debían permanecer en el suelo y cantar muy fuerte, acto por el que fue reconocida por el gobierno de Nuevo León por "su valor y coraje".



