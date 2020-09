Cambiados al nacer: los bebés que fueron criados por los padres equivocados

José Hernández, un residente de Santo Tomás, un pueblo ubicado en la costa caribeña de Colombia, sospechó por años que una de sus hijas no era suya, debido a que no se parecía a él en absolutamente nada.

Tras varias semanas, los resultados confirmaron sus sospechas. Él no era el padre biológico de la menor , situación que complicó la situación la madre, quien aseguraba que jamás le había sido infiel a su pareja. Al ver que las similitudes físicas entre la menor y su madre tampoco coincidían, Hernández la convenció a realizarse una prueba similar. Los resultados dejaron a ambos sin saber qué hacer: ella tampoco era la madre biológica de la niña.

“Desde que todos nos enteramos ha sido difícil. Las mamás, lógicamente, están encariñadas con las bebés que en la actualidad tienen 4 años. Yo durante estos meses he ayudado a ambas, a la primera por ser mi hija legal y a la segunda por ser mi hija biológica. La niña que vive acá cerca siempre me ha dicho papá y la otra ya está asimilando que yo soy su padre. Esta última la tiene más fácil porque ella no tuvo la figura paterna hasta que yo aparecí”, dijo Hernández al diario El Heraldo.