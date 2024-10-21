Qué se sabe del acuerdo que 'Los Chapitos' negocian con la Justicia de EEUU (y a cambio de qué beneficios)

Video Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', está negociando un posible acuerdo con el gobierno de EEUU: esto se sabe

Los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, acusados de narcotráfico al igual que su padre 'El Chapo' Guzmán, están en conversaciones con la Fiscalía federal en Chicago para alcanzar un posible acuerdo de colaboración, según confirmó este lunes su defensa.

El abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, quien también defiende a su hermano Joaquín y que anteriormente defendió a su padre, admitió por primera vez que 'Los Chapitos', quienes lideraban el Cartel de Sinaloa junto a sus dos hermanos prófugos tras el arresto y condena de su progenitor, están en conversaciones con el gobierno estadounidense representado por la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El letrado aclaró, sin embargo, que estas negociaciones apenas están comenzando.

Aunque se desconocen las condiciones de este hipotético pacto, un acuerdo de los también conocidos como 'Los Chapitos' con la Justicia estadounidense implicaría declararse culpables y cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de su condena, como ya han hecho otros narcotraficantes que han sido juzgados en el país.

En agosto, medios mexicanos ya reportaron que los hermanos estarían negociando con las autoridades para obtener menos años de condena a cambio de convertirse en testigos colaboradores con la Justicia.

Ovidio Guzmán, extraditado desde México a EEUU en septiembre DE 2023 y conocido como 'El Ratón', acudió este lunes a una audiencia en un tribunal federal en Chicago como parte del proceso que concluiría en un juicio en caso de no alcanzarse un acuerdo previo de culpabilidad.

El pasado 23 de julio, dos días antes de que su hermano Joaquín llegara a EEUU para ser detenido junto a Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa junto a 'El Chapo', el nombre de Ovidio dejó de aparecer en la lista de presos federales, sin que se supieran detalles inicialmente de su paradero.

Poco después, se conoció que continuaba bajo custodia de las autoridades y este lunes finalmente reapareció, con uniforme naranja de presidiario, para presentarse en la audiencia en la que trascendió que él y su hermano menor ya negocian un acuerdo.

Por su parte, tras el arresto de su hermano Joaquín, 'El Mayo' aseguró que este lo secuestró en México y después lo llevó a la fuerza a EEUU, donde ambos fueron entregados a las autoridades en una confusa operación por la que el gobierno de México aún está reclamando información a Washington.

PUBLICIDAD

El fiscal dijo a la jueza encargada que ambas partes estaban en conversaciones preliminares para “resolver este caso antes del juicio” y que esperaban tener más información sobre un posible acuerdo en la próxima audiencia en enero.

Ovidio Guzmán, de 34 años, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a EEUU, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego, de los que se declaró no culpable.

Su hermano Joaquín, de 38 años, fue acusado de narcotráfico, blanqueo de dinero y violaciones a la ley de armas, delitos por los que también se declaró no culpable.

El mismo abogado de 'El Chapo' representa ahora a 'Los Chapitos'

En la audiencia de este lunes, Ovidio dijo a la jueza que no había conflicto en que Lichtman lo defendiera al mismo tiempo que a su hermano.

Mientras un hermano no testifique contra el otro no hay conflicto en que él los represente a ambos, aclaró más tarde el abogado a los periodistas, Además, aseguró que el gobierno no ha presentado objeciones al respecto hasta ahora.

Aunque no quedó claro si los casos de ambos 'Chapitos' serán tratados como uno solo, la jueza citó a los hermanos conjuntamente para la próxima audiencia fijada para el 7 de enero de 2025.

Lichtman señaló a periodistas que sus defendidos permanecen bajo custodia estadounidense y que trasladarlos de prisión en Chicago obedecía a un asunto de seguridad.

Por otro lado, este mismo lunes se dio a conocer una carta de 'El Chapo' en la que solicita un nuevo juicio al tribunal federal que lo condenó a cadena perpetua, alegando que su extradición a Nueva York fue "ilegal" y asegurando que su representación legal fue "ineficaz".

PUBLICIDAD

Mira también: