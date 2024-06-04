Cambiar Ciudad
México (país)

Lo que se sabe del asesinato de una alcaldesa horas después de las elecciones en México

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, en plena vía pública, cuando Yolanda Sánchez salía de un gimnasio y caminaba junto a su escolta. Hombres armados con rifles de asalto les dispararon desde un vehículo en movimiento y huyeron.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Qué se sabe del asesinato de la alcaldesa de Cotija de la Paz en México?

Una alcaldesa mexicana fue asesinada este lunes en el estado de Michoacán, menos de 24 horas después de que el país eligiera a la primera presidenta de su historia, quien tendrá que enfrentar, entre otros retos, una problema generalizado de inseguridad y feminicidios.

La secretaría de gobierno de Michoacán publicó en la red social X una condena al "homicidio de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, y agregó que habían desplegado un operativo de seguridad para capturar a los responsables.

PUBLICIDAD

El municipio que gobernaba Sánchez Figueroa se ubica en el estado de Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco y uno de los más violentos del país. En septiembre del año pasado la política fue secuestrada en Zapopan, Jalisco, pero tres días después el gobierno federal anunció que había sido liberada. Medios locales reportaron entonces que sus secuestradores pertenecían al Cartel Jalisco Nueva Generación y que la habían amenazado por oponerse a que el grupo criminal tomase el control de la policía de su municipio.

Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán.
Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán.
Imagen Yolanda Sánchez / Facebook

Más sobre México (país)

Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe
4 mins

Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe

América Latina
Asciende a ocho el número de muertos por explosión de camión con gas en Ciudad de México
2 mins

Asciende a ocho el número de muertos por explosión de camión con gas en Ciudad de México

América Latina
Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México
1 mins

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México

América Latina
México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte
3 mins

México extradita a EEUU a 26 narcotraficantes bajo la promesa de que no se les aplicará la pena de muerte

América Latina
Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes
5 mins

Departamento de Justicia anuncia que no pedirá la pena de muerte para los narcos mexicanos 'El Mayo' Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes

América Latina
Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada
2 mins

Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada

América Latina
60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal
2 mins

60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal

América Latina
La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre
5 mins

La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre

América Latina
Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México
2 mins

Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México

América Latina
Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"
6 mins

Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"

América Latina


Sánchez se convirtió en alcaldesa en las elecciones de 2021 por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN). Fue la primera mujer en ocupar ese puesto en Cotija.

Qué se sabe del asesinato de la alcaldesa Yolanda Sánchez

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, en plena vía púbica, cuando Sánchez salía de un gimnasio y caminaba junto a su escolta. Hombres armados con rifles de asalto les dispararon desde un vehículo en movimiento y huyeron.

La alcaldesa y su escolta quedaron gravemente heridos y murieron en el hospital. Los primeros reportes indicaron que la alcaldesa recibió al menos 19 impactos de bala y aun así fue trasladada con vida al hospital, donde murió alrededor de las 9:30 pm, informó EFE.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles.

Yolanda Sánchez Figueroa se convirtió en la más reciente víctima de la violencia contra políticos mexicanos, que se recrudeció durante el proceso electoral que culminó el fin de semana y que dejó más de 30 candidatos asesinados y decenas agredidos.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video ¿Qué retos enfrentará Claudia Sheinbaum como presidenta de México y cómo puede afrontarlos? Analista explica
Relacionados:
México (país)ViolenciaAsesinatosElecciones México 2024Claudia Sheinbaum

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD