Lo que se sabe del asesinato de una alcaldesa horas después de las elecciones en México

Una alcaldesa mexicana fue asesinada este lunes en el estado de Michoacán, menos de 24 horas después de que el país eligiera a la primera presidenta de su historia, quien tendrá que enfrentar, entre otros retos, una problema generalizado de inseguridad y feminicidios.

La secretaría de gobierno de Michoacán publicó en la red social X una condena al "homicidio de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, y agregó que habían desplegado un operativo de seguridad para capturar a los responsables.

El municipio que gobernaba Sánchez Figueroa se ubica en el estado de Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco y uno de los más violentos del país. En septiembre del año pasado la política fue secuestrada en Zapopan, Jalisco, pero tres días después el gobierno federal anunció que había sido liberada. Medios locales reportaron entonces que sus secuestradores pertenecían al Cartel Jalisco Nueva Generación y que la habían amenazado por oponerse a que el grupo criminal tomase el control de la policía de su municipio.

Sánchez se convirtió en alcaldesa en las elecciones de 2021 por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN). Fue la primera mujer en ocupar ese puesto en Cotija.

Qué se sabe del asesinato de la alcaldesa Yolanda Sánchez

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, en plena vía púbica, cuando Sánchez salía de un gimnasio y caminaba junto a su escolta. Hombres armados con rifles de asalto les dispararon desde un vehículo en movimiento y huyeron.

La alcaldesa y su escolta quedaron gravemente heridos y murieron en el hospital. Los primeros reportes indicaron que la alcaldesa recibió al menos 19 impactos de bala y aun así fue trasladada con vida al hospital, donde murió alrededor de las 9:30 pm, informó EFE.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles.

Yolanda Sánchez Figueroa se convirtió en la más reciente víctima de la violencia contra políticos mexicanos, que se recrudeció durante el proceso electoral que culminó el fin de semana y que dejó más de 30 candidatos asesinados y decenas agredidos.

