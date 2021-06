Ortega sigue perdiendo aliados: Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua

“Lo que yo te puedo decir es que, por ahora, la propuesta diplomática de Argentina y México está cerrada con el llamado de sus embajadores”, dijo a Univision Noticias el exdiputado y analista político Eliseo Núñez. “Esta es la penúltima acción que se hace en diplomacia como método de protesta. Después vienen la ruptura de relaciones y declaraciones de non grato. Ortega acaba de cerrar cualquier salida diplomática. El que pierde la oportunidad es el país, pero a Ortega no le importa, porque su apuesta es el partido hegemónico y una sociedad cerrada. Además del peligro que corremos los políticos, el siguiente paso es la estatización de la economía de Nicaragua. No podés tener un régimen cerrado con una economía abierta. Es incompatible”, sostuvo Núñez.