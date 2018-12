López Obrador promete darle un giro de 180 grados a esta situación. Y aunque hoy no habló de cifras de inversión, anteriormente dijo que planea inyectar a Pemex 75,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para 2019 (unos 3,650 millones de dólares), que obtendrá de los ahorros que sume su programa de austeridad en el gobierno.

De acuerdo a cifras aportadas por el presidente saliente, había hasta 200.000 millones de dólares de inversión comprometida en todo el sector energético. Pero el nuevo presidente desmiente esa cifra y decidió paralizar las licitaciones de nuevos campos y revisar que en lo otorgado hasta la fecha no haya visos de corrupción.



No obstante, este sábado López Obrador tendió la mano al capital privado. " No podríamos cumplir con este plan si no participan las empresas, que desde hace muchos años" están en el sector, dijo.