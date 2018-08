Allanan oficinas del Episcopado en Chile en busca de información sobre casos de abuso sexual

“ Lo que hacía Precht era acercarse sexualmente a adolescentes de los que era pastor. Cuando ellos no querían tener esa cercanía, lo rechazaban y se acababa. Hay otros maristas, en cambio, que violaban e iban más allá. Precht no llegó a eso, pero igual hubo abuso de menores”, explica Andrea Lagos, autora del libro Precht. Las culpas del vicario , una investigación sobre las acusaciones en contra del reconocido sacerdote chileno.

“Los maristas encubrieron, mandando los curas de los cuales ellos sospechaban a otros colegios”, explica. “Esa es la manera en que la Iglesia católica manejaba estos casos: trasladaban a los sacerdotes acusados de abuso a otras diócesis u otro país . Podían investigar internamente, a veces castigarlos en secreto, pero no informaban a la justicia civil”.

El poder de la justicia civil

“ El Ministerio público está haciendo un trabajo que es coherente con lo que está sintiendo la sociedad chilena y eso significa que no es posible seguir ocultando la basura bajo la alfombra”, dice René Saffirio, diputado independiente e impulsor de un proyecto de ley que busca poner fin a los beneficios procesales para los eclesiásticos.

“El negacionismo de la Iglesia para impedir que se investigue y sancione a los responsables de abusos sexuales, especialmente en perjuicio de niños y adolescentes, se está sepultando en su propia basura”, agrega. “Creo que son medidas indispensables para sanear lo que ha estado ocurriendo en Chile durante décadas y de lo cual no nos habíamos hecho cargo”.

Andrea Lagos explica que los procesos que se están dando en Chile no se deben a los avances de los valores de la sociedad, sino que a la intervención del papa por el caso Karadima y el informe de monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu que revelaron que “hay casos de abusos a menores en las 15 regiones del país”.

“Al hacerse tan evidente lo que está pasando, la justicia chilena no pudo dejar de actuar. Empezó a haber denuncias de personas ya mayores, demandas civiles”, dice. “Los tribunales de justicia tienen un poder que la Iglesia no tiene porque pueden exigirle toda la información y los documentos a la iglesia mientras que la Iglesia no tiene acceso a los documentos de la investigación de la justicia chilena si estos son privados”.