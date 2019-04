Activistas proMaduro toman la sede de la embajada de Venezuela en Washington

Los activistas que ocupan desde hace 15 días la embajada se agruparon bajo el nombre de Colectivo para la Protección de la Embajada y han forrado el edificio con pancartas que muestran mensajes de rechazo a Guaidó. "No eres bienvenido aquí", "no al golpe" y "no a la guerra por el petróleo", fueron algunos de los que se leyeron. Además, pegaron una pancarta en blanco y negro con los ojos del fallecido expresidente Hugo Chávez.