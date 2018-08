Según los documentos judiciales, Chain comenzó a hacer las amenazas a la redacción del diario después de que The Boston Globe revelara su iniciativa contra los ataques a la prensa de Trump. En sus llamadas, el hombre se refería al periódico como el "enemigo del pueblo" y amenazaba con matar a sus empleados.

En total, Chain hizo 14 llamadas amenazantes entre el 10 y el 22 de agosto . En una de ellas, el 16 de agosto, el día en que los medios sacaron los editoriales diciendo que la prensa "no es el enemigo", llamó al diario para decir que iba a disparar a sus empleados en la cabeza "más tarde, a las 4 de la tarde" . Después de que denunciaran la llamada, la policía mandó a resguardar el edificio del diario.

“En un momento de creciente polarización política y de la ocurrencia de tiroteos masivos, la gente debe cuidar su retórica política . Si no, lo haremos nosotros", dijo el fiscal del caso, Andrew Lelling, según un comunicado de la fiscalía.

Chain dijo que continuaría sus amenazas

Por su parte, el agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, Harold H. Shaw, dijo que el arresto de Chain debe servir de advertencia a otros de que hacer amenazas no es una broma sino un crimen federal. "Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero amenazar a la gente con matarla se pasa de la raya, eso no debe ser tolerado", aseguró. " Todas las amenazas se tomarán en serio ya que no sabemos si quien está detrás de ellas tiene previsto llevar a cabo sus acciones".