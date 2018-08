"Los periodistas no son el enemigo": cerca de 350 diarios de EEUU lanzan ofensiva contra Trump

Cerca de 350 medios de comunicación están publicando este jueves cientos de editoriales para hacer frente a los ataques el presidente Donald Trump a la prensa en una iniciativa sin precedentes destinada a defender la libertad de información.

En un contexto político originado en la Casa Blanca, desde donde el presidente Trump casi a diario acusa de noticias falsas a aquellos medios que más lo critican por su gestión de gobierno, las cientos de publicaciones están participando en un esfuerzo coordinado por el diario The Boston Globe donde el principal objetivo es denunciar lo que los periódicos consideran es una "guerra sucia contra la prensa libre".

Aunque algunos editoriales ya comenzaron a ser publicados un día antes, se espera que la iniciativa muestre toda su fuerza este jueves, según indicó la editora de las páginas de opinión del Globe, Marjorie Pritchard.



"Más bien, esperamos que todos los partidarios del presidente reconozcan lo que está haciendo, manipulando la realidad para obtener lo que quiere", dice por ejemplo, el periódico de Carolina del Norte, The News and Observer., que tituló su editorial: "Presidente Trump, no somos enemigos del pueblo, ponga fin a su guerra contra la prensa libre".

"Estos ataques a la prensa son particularmente amenazantes para los periodistas en naciones con un estado de derecho menos seguro y para publicaciones más pequeñas en Estados Unidos, que ya han sido golpeadas por la crisis económica de la industria. Y, sin embargo, los periodistas de esos periódicos siguen haciendo el arduo trabajo de hacer preguntas y contar las historias que de otra manera no escucharían", escribió este miércoles en su editorial el diario The New York Times.

El Times aprovechó la oportunidad organizada por el diario bostoniano para pedir a los lectores del país a apoyar financieramente a la prensa local pagando suscripciones en lo que consideró un momento clave en la historia del periodismo nacional.

"No podemos dejarlo pasar"

Con su titular "Los periodistas no son el enemigo", el Globe publicó el editorial más crítico a la gestión de Trump: "Un pilar central de la política del presidente es su ataque sostenido a la prensa libre. Los periodistas no se clasifican como compatriotas estadounidenses, sino más bien como 'el enemigo del pueblo'. Este implacable asalto a la prensa libre tiene consecuencias peligrosas. Pedimos a los comités editoriales de todo el país, liberales y conservadores, grandes y pequeños, que se unan a nosotros hoy para abordar esta amenaza fundamental con sus propias palabras".

Abriendo su página web, el Globe está publicando enlaces a cada uno de los editoriales de los casi 350 medios, un esfuerzo que refleja la magnitud de la preocupación que existe en las salas de redacción del país por la manera desenfrenada en que el presidente lanza ataques a diestra y siniestra contra el trabajo periodístico.



Por ejemplo, el diario californiano The Mercury News explica en su editorial: "No podemos sentarnos aquí y estar en silencio. La idea de que somos enemigos fomentando la división interna y externa es absurda. Cuando alguien dice algo tan malo, tan atroz, no podemos dejarlo pasar, especialmente cuando esa persona es el presidente".

Concretamente son 343 diarios estadounidenses y a pesar del importante número, es incierto el impacto que tendrá esta iniciativa. Lo que sí es un hecho es que durante la campaña presidencial de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca fue mayoritaria la oposición de la prensa al candidato, incluso algunos medios tradicionalmente republicanos o de corte conservador pidieron a sus lectores expresamente no votar por Trump.

Pero la situación ha sido distinta cuando nos referimos a los electores conservadores o republicanos. Ha sido tan grave al punto de que los estadounidenses de esa tendencia política tienen ahora una posición más negativa frente a la prensa. Según el centro de investigaciones Pew, con sede en Washington, 85% de los republicanos o conservadores que se consideran independientes dijeron en junio de 2017 que los medios están teniendo un efecto negativo en el país, cuando ese porcentaje fue de 68% en 2010, según recuerda la agencia de noticias Associated Press al reseñar esta iniciativa de los medios locales.

Pero hay editoriales que están yendo más allá al indicar que estos ataques pueden terminar en violencia, como lo indica el Monitor News en Minnesota.

"A pesar de las críticas y las palabras de advertencia, el asalto de Trump a la prensa no se ha aliviado. En todo caso, se está acelerando creando una atmósfera de odio, ira y violencia potencial contra los periodistas", asevera el diario.