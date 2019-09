Una madre consigue a su hija 24 años después de ser secuestrada por narcos gracias a Facebook

"La primera vez que la vi fue demasiado fuerte. Estaba sentada en el bulevar Oroño (calle de la ciudad de Rosario). La veo venir caminando y es como que se completa el alma. Son recuerdos que vienen. No me acordaba de ella. Se me venían figuras de cuerpo, pero no las caras. Sí cuando le vi las manos, con el roce y con todo. Fue muy fuerte", contó la joven.