"Todo lo que puedo decir es que lo siento": una mujer es condenada a 10 años de prisión por enviar una bomba a Obama

El gobernador de Texas incluso llegó a abrir el paquete , pero no estalló debido a que no lo abrió de la manera en que estaba previsto que lo hiciese, según consta en la acusación. La residencia del gobernador fue desalojada en ese momento.

Entonces la jueza de distrito Vanessa Gilmore la detuvo y la emplazó a explicar por qué envió esos paquetes explosivos, reportó el diario The Houston Chronicle .

"Háblame, no me leas versículos de la Biblia", le ordenó la jueza Gilmore. "Necesito entender por qué dices que has hecho el bien a tanta gente y cómo eso concuerda con el hecho de que hiciste bombas y las enviaste con la intención de matar".