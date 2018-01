Un agente de ICE es acusado de acosar sexualmente y enviar información sensible a una presentadora de TV

Andrew J. Pleviak, un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se enfrenta a cargos federales después de haber sido acusado de mandar mensajes inapropiados e información gubernamental confidencial a una presentadora de televisión de Kansas.

Según el testimonio que Deb Farris, periodista de la cadena filial de ABC KAKE-TV, ofreció a la policía en marzo de 2016, Pleviak se ofreció como fuente periodística y le dijo que podría proporcionar bases de datos de sospechosos de asesinato que la agencia estaba investigando.

Sin embargo, según Farris, pronto los intercambios con el agente de ICE adquirieron un tono inapropiado. "Me envió mensajes de texto que me hicieron sentir incómoda y me asusté", dijo a Associated Press. La reportera contactó entonces con el Departamento de Policía de Wichita, cuyos agentes le aconsejaron colocar cámaras de seguridad y hacer un informe policial. Durante su entrevista con la policía, los oficiales examinaron 185 pantallazos de mensajes entre la presentadora y el oficial de ICE.

A pesar de que fue el acoso sexual lo que llevó a la periodista ante las autoridades, los cargos que pesan sobre el agente de ICE son por "exceder el acceso autorizado a una computadora del gobierno para acceder a información del Centro Nacional de Información Criminal" y por "destrucción de registros en una investigación federal".



El caso no se ha conocido hasta esta semana, cuando se ha hecho pública una orden de registro de la corte que se ha enviado a Apple para obtener acceso a la cuenta de almacenamiento iCloud de Pleviak, que presuntamente habría borrado mensajes de su dispositivo oficial.

ICE no ha querido confirmar si Pleviak, que está encarcelado por haber violado las condiciones de su fianza, sigue siendo empleado de la agencia, aunque ha asegurado que sus oficiales están sujetos "a los más altos estándares de comportamiento y ética".