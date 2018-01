Al respecto del caso Weinstein, Woody Allen - que ha sido acusado a su vez de abuso sexual de menores por parte de su expareja Mia Farrow, y la hija adoptada de ambos, Dylan- dijo: "Todo esto sobre Harvey Weinstein es muy triste para todos los involucrados. No hay ganadores en esto. Es solo muy, muy triste y trágico para todas esas pobres mujeres que tuvieron que pasar por eso pero ojalá no se de una atmósfera de caza de brujas en la que cada chico en una oficina que guiñe un ojo a una mujer esté de pronto llamando a un abogado para defenderse". Las críticas no se hicieron esperar. Foto: Univision | Univision

