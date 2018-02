La modelo Kate Upton acusa a uno de los fundadores de Guess de acoso y las acciones de la compañía caen en la bolsa un 15%

A las cientos de voces de mujeres que han roto el silencio para denunciar casos de acoso sexual de las que fueron víctimas parece sumarse una nueva: la modelo Kate Upton.

En la tarde del miércoles 31 de enero, la joven de 25 años arremetió en su cuenta de Twitter contra uno de los fundadores de la compañía de ropa Guess. “Es muy decepcionante que una marca ícono de la moda femenina como es @Guess siga manteniendo a Paul Marciano como uno de sus directores creativos”, escribió para luego agregarle el hashtag de #Metoo.



It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo

— Kate Upton (@KateUpton) 31 de enero de 2018