El Nobel de Literatura se pospone a 2019 debido a los escándalos de abusos sexuales

La campaña de Chicago con actores de Friends, House of Cards y Sex and the City contra el acoso sexual

#ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir #ThatsHarassment Foto: Alcaldía de Chicago | Univision 0 Compartir