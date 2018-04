Accidentes con conductor fugitivo causan récord de muertes en EEUU

El condado Kern, en California, informó que no procesará a los dos funcionarios de inmigración involucrados en el accidente en que murieron los trabajadores agrícolas Santos Hilario y Marcelina García mientras intentaban huir. Los agentes al parecer mintieron al decir que no llevaban las luces de patrulla encendidas durante la persecución, pero según los fiscales esa no es una causa suficiente para enjuiciarlos.