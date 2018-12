El despegue y desplome

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , luego de que el helicóptero partió, la torre de control del aeropuerto de Puebla intentó en nueve ocasiones hacer contacto, pero no hubo respuesta. Diez minutos después del despegue, la comunicación se da por perdida.

Sin evidencia de explosivos

El martes por la noche, durante una conferencia de prensa, el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo , informó que peritos de la Marina no encontraron restos de explosivos, ni de ningún material distinto al combustible del aparato siniestrado, según el análisis pericial de los restos.

“Después de un análisis exhaustivo, no se encontraron restos de explosivos o sustancias ajenas al combustible”, recalcó Durazo, quien señaló que en el rastreo también participaron binomios caninos antiexplosivos.

“Todas tienen que ser investigadas, cualquier causa”, destacó Morán, quien, junto al secretario Durazo, pidió que no se especulara sobre las causas del siniestro.

Falla mecánica, hipótesis principal

Dos pilotos experimentados y un helicóptero en buen estado

El helicóptero era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SA. de CV y tenía siete años de antigüedad con un tiempo total de vuelo de 2,074 horas . Además, contaba con el certificado vigente de aeronavegalibidad, emitido el pasado 21 de septiembre de 2018 y no vencía hasta el 19 de septiembre de 2020. La empresa italiana Augusta fabricó el fuselaje, y los motores, la canadiense Pratt & Whitney.

De acuerdo con el diario Reforma , el helicóptero fue propiedad de Eolo Plus del Grupo Higa, del empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú. El mismo empresario involucrado en el escándalo de la llamada 'casa blanca' de Peña Nieto.

Piden ayuda internacional

Pero debido al cierre parcial de gobierno producto del conflicto entre el gobierno de Trump y el Legislativo no será posible de momento que EEUU brinde ayuda a la investigación. Ante esta negativa, la SCT buscará ahora apoyo en el organismo encargado de la seguridad en el transporte del gobierno de Canadá, así como en otras agencias de investigación de varios países de la Unión Europea, aunque no precisaron cuáles.

Por qué recurrir a una instancia internacional

De acuerdo con Morán, la instrucción fue dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para "no dejar duda alguna sobre las causas del siniestro".

Alfonso Durazo llamó a cerrar el paso a la especulación y no difundir información falsa: “Hago una convocatoria a no difundir historias falsas que lastiman a las familias de las personas que perdieron la vida. No habrá necesidad de especular puesto que toda la información será puesta de inmediato a disposición de los medios de comunicación”, aseguró.