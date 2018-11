El aborto espontáneo de Michelle Obama da visibilidad a una pérdida difícil de enfrentar

Las revelaciones de la ex primera dama sobre sus problemas de fertilidad, incluyendo un aborto espontáneo, que ella y el ex presidente Barack Obama sufrieron, ha generado charlas sobre esta pérdida común, que muchas veces no se comprende bien.

Sentirse menos sola

Pero a pesar de ser algo tan común, el aborto espontáneo no se entiende . Una encuesta realizada en 2015 reveló que muchas personas no entienden sus causas, y más de una quinta parte de los encuestados dijeron que creían lo provocaba el estilo de vida (como fumar o beber alcohol). En realidad, la mayoría de los abortos espontáneos ocurren por problemas genéticos .

Las causas de los abortos espontáneos

Eliminar el estigma

"Mucha gente no supo cómo manejarlo, porque es un tipo diferente de dolor, es un tipo diferente de muerte, porque no es alguien que uno conozca", dijo. " Es el dolor por un sueño roto".

Concebir a su hija, que nació casi un año después de su aborto espontáneo, no alivió sus temores. "No quería hablar. No quería emocionarme", dijo Patrizio, que ahora tiene 34 años. "Incluso el simple clic de la máquina de ultrasonido me causaba mucha ansiedad".