"Sentí que había fallado porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos porque no hablamos de ellos", dijo Michelle Obama en una entrevista con el programa 'Good Morning America' de esa cadena televisiva, que se emitirá entera este domingo.

"Me di cuenta de eso cuando tenía 34 y 35 años. Teníamos que recurrir a la fecundación in vitro", señaló Michelle Obama, cuyas hijas, Malia Ann y Sasha, tienen ahora 20 y 17 años, respectivamente.

Libro de memorias

Michelle Obama es autora de otro libro American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America, editado en 2012, en el que promueve una alimentación saludable, cuenta cómo sembró algunos vegetales en los jardines de la Casa Blanca y comparte algunas recetas de cocina.