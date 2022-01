Uforia #NewMusicPicks: ¡Enero se despide con mucha música nueva!

¡Dimelo papi otro hit más para la historia! Once again, Nicky Jam, has not disappoint us con el estreno de su nuevo banger, “Ojos Rojos”. Mediante este perreito romántico e intenso, Nicky le canta a una chica que parece estar infeliz en una relación, que deje a ese hombre que no la valora para que así él pueda estar con ella, protegerla y le darle what she truly deserves. Su music video filmado en España es un masterpiece que te pondrá los pelos de punta.