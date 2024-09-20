Uforia #NewMusicPicks: Bad Bunny, Natalia Jiménez, Fariana, Chiquis y más estrenan música nueva

Una Velita - Bad Bunny

PUBLICIDAD

Sorprendiendo a sus fanáticos con un lanzamiento sin previo aviso, Bad Bunny presenta “Una Velita” donde decreta protección con su lírica sobre su querida isla, Puerto Rico y se libre de todo mal. Cuando se viene a los ritmos de la canción, se siente un tono muy característico de Puerto Rico con echoes de backup singers que repiten el coro de la canción. Aparte de dedicarle una bendición a PR y a su gente linda a través de la canción, “el Conejo Malo” lanza indirectas a su pueblo indicando que está empezando a llover y tienen que ir a ayudar con la siguiente frase: “falta que el boricua quiera despertar”.

OHNANA (REMIX) - Kapo, Maluma, Ryan Castro, Farruko, Nicky Jam

Tras obsequiarnos una de las canciones del verano 2024, Kapo sigue evolucionando musicalmente hit tras hit y esta vez, con OHNANA (Remix). En esta ocasión, el cantautor colombiano unió fuerzas con genios en la música como Maluma, Ryan Castro, Farruko y Nicky Jam para ofrecer una combinación perfecta de voces, versos y afrobeats. Esta versión de OHNANA ofrece la oportunidad perfecta para volver a obsesionarse con la canción.

Deja Que Salga La Luna - Natalia Jiménez

La cantautora española, Natalia Jiménez, estrena una mágica interpretación de “Deja Que Salga La Luna” como segundo tributo al cantautor y maestro de rancheras, José Alfredo Jiménez. La versión de la canción fue interpretada junto a la Filarmónica de Guanajuato creando una experiencia única para sus fanáticos. El video musical enfoca a Natalia Jiménez en la compañía de instrumentos clásicos y elementos de mariachi donde su impetuosa voz, belleza y vestuario son el centro de atención.

Adiós - Pedro Capó

El cantante puertorriqueño, Pedró Capó, presenta “Adiós” un poderoso himno que explora la dificultad que implica despedirse de un vínculo, haciendo énfasis en la importancia de soltar. A lo largo de más de 3 minutos, Capó menciona con una mezcla de melodías acústicas, upbeat tempos y una vulnerable lírica, que todo tiene su final. Sin duda alguna, este sencillo hará el decir adiós un poco más fácil, ya que deja la enseñanza de recordar todo lo vivido desde el agradecimiento.

Que Siga Pasando - Chiquis

¡La ABEJA REINA does it again! In a very relatable tune, Chiquis presenta su más reciente sencillo “Que Siga Pasando” donde celebra el amor y la química que se desarrolla entre dos personas de poquito a poquito. Aparte de su pegajosa y alegre melodía, lo que hace la canción tan especial es que relata el momento en que conoció a su pareja y narra con dulzura lo feliz que le ha hecho su compañía. La canción en sí celebra las casualidades que terminan en un amor duradero y un coqueteo que nunca se acaba.

No Me Llores - Carín León y Manuel Carrasco

Carín León y Manuel Carrasco presentan su nuevo sencillo “No Me Llores” donde definen la fiesta y un par de copas como la solución perfecta para olvidar las penas. En esta inesperada colaboración, ambas voces se entrelazan de manera perfecta creando un poderoso himno para lidiar con el desamor. La lírica incluye versos de impacto como el siguiente: “No me llores, ni en el Día de los Muertos mandes flores, anda y guárdate el pañuelo” creando un mic-drop effect en la persona que se la escuche de inicio a fin.

Underwater (álbum) - Fariana

Fariana never disappoints! La reina colombiana regresa con su nuevo disco, “Underwater”, lleno de grandes colaboraciones desde “Tres Polvos” con Omar Montes hasta “El Vibe” con Sean Paul. Demostrando su versatilidad, es a través de 18 canciones que Fariana nos deleita con su habilidad para cantar en diferentes géneros y demuestra su crecimiento artístico durante los años. You don’t want to miss it.

Darell 2024 (álbum) - Darell

¡El de la verdadera vuelta, baby! El cantautor y rapero puertorriqueño, Darell, nos transporta a su nueva era con “Darell 2024” su más reciente álbum de estudio. La obra musical se extiende a lo largo de 15 temas que fusionan los ritmos caribeños con los beats del reggaeton. En este álbum, es evidente la evolución musical de Darell a lo largo de colaboraciones como Clean Bandit, Maluma y Ozuna al igual que producciones de The Rudeboyz, SOG, Maffio y Lil Geniuz.

Primera Musa (álbum) - Omar Courtz

¡Ousi Gang! El cantante puertorriqueño, Omar Courtz, cumple un sueño al presentar su álbum debut “Primera Musa” donde a través de 17 canciones hace una metamorfosis de sonidos y explora una variedad de géneros. Su obra, tiene como inspiración su niñez, la elegancia de la entidad femenina y como meta, enaltecer el sonido urbano a otros niveles. El disco cuenta con influencias rítmicas del trap y con colaboraciones de artistas influyentes como Kendo Kaponi, Dei V, Luar La L, Rauw Alejandro, entre otros haciendo un debut muy poderoso.

Cosa De Locos - J Balvin

Esta canción, que hace parte de su reciente y exitoso álbum Rayo, nos lleva por un viaje visual a través de la magia del caribe colombiano y la vibrante ciudad de Cartagena de Indias. “Cosa de Locos” no solo muestra la continua evolución del icono global de la música, sino también su arraigo por mantenerse fiel a su raíces colombianas y latinas, mientras sigue rompiendo las barreras del género urbano y del reggaeton.

Francotirador - Darumas

¡Hablando del GIRL POWER! El trío femenino que vino a redefinir la música, DARUMAS, dispara con su nuevo tema “Francotirador” tras su primera nominación a los Latin Grammy como “Best New Artist”. Utilizando una lírica llena de frases que empoderan y mantras para el amor propio, las chicas elevan el pop/funk latino con un ritmo a prueba de balas en esta canción. El video musical, enfoca a las integrantes de la banda iniciando un girls day desde casa que termina en un roadtrip donde solo se encuentran ellas, la música y la naturaleza.

En El Audi - Deorro x Marca Registrada

Si estaban buscando la definición concreta de una combinación perfecta, HERE IT IS! Deorro y Marca Registrada combinan sus poderes en “En El Audi” donde a través de ritmos regionales mexicanos y beats derivados de la música electrónica, cuentan una historia de desamor. El tema, que ofrece una experiencia muy cool con su fusión de sonidos, explora la temática de extrañar un vínculo que ya se dió por pérdido.

Lento - Sofia Valdes x Dannylux

La aclamada artista panameña Sofia Valdes presenta “Lento” en conjunto con el cantautor Dannylux donde a través de slow-paced, acoustic melodies hablan acerca de la belleza en lo efímero. En “Lento” ambos artistas unen su estilo musical para crear una obra perfecta basada en la reflexión de ir sin apuros en la vida. La canción transporta al oyente a un mundo de paz y relajación a través de su composición y manera tan perfecta que se fusionan las voces.

Nada Formal - Brray ft. Erios

Brray trae su más reciente sencillo “Nada Formal” featuring Erios, donde predomina el estilo que caracteriza al cantante puertorriqueño a lo largo de su catálogo. En este tema, se transmite una mezcla contagiosa de energía cruda con una fluidez lírica y musicalmente. Agregando al track el sonido único de Erio, esta pista lo tiene todo para llevar el componente de la música latina a otro nivel.

Gostosa - Angel22

En esta ocasión, el talentoso grupo ANGEL22 presenta “Gostosa” donde a través de una combinación de sonidos urbanos, juegan con la sensualidad y los idiomas que caracterizan sus diversas nacionalidades. En este tema, redefine la palabra con la que se titula la canción ya que, gostosa, es originaria de Brasil. El ritmo de este tema lo hace la compañía perfecta para una noche de chicas y transmite una energía magnética que empodera a la mujer.