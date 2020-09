Uforia #NewMusic Picks: Listen to the hottest new drops here.

Pa’ La Cultura- David Guetta, HUMAN(X), Various Artists



¡Unidos jamás seremos vencidos! Tras el éxito que ha obtenido este tema desde su lanzamiento, por fin llegó el momento donde podemos disfrutar de su tan anticipado video musical. Lanzado durante el mes de la Herencia Hispana, estos artistas buscan apoyar a la migración y honrar a la diversidad. En su alegre video podemos ver como cada uno de ellos celebra a la distancia su cultura, pero a la misma crean un sentido de unificación entre todos.









Me Acostumbré - Rafa Pabon, Lary Over



¡Te vas a acostumbrar a tener este tema on repeat! Con todo el puerto rican power, Rafa Pabon y Lary Over, presentan su tema “Me Acostumbré”. Basada en el desamor, esta canción se trata sobre desarrollar ciertas costumbres con el fin de poder olvidar a alguien que te rompió el corazón. En su video podemos ver cómo ellos se han acostumbrado a salir de fiesta para intentar sacar a esa persona de sus vidas.





Buya- Domino Saints



Make some noise for this duo! Domino Saints sigue dominando el 2020 y con este new hit vienen a comprobarlo. A través de un ritmo tropical con influencia funk brasileño, “Buya”, está compuesto de spanglish lyrics que envían un mensaje de competencia, positivismo y perseverancia para alcanzar nuestras metas. Convirtiéndose en un himno, es la perfect pump-up song para motivarnos a nunca darnos por vencidos.





De Locos- Zhamira



¡Esta song está “De Locos”! La talentosa, Zhamira, está deslumbrando en todas las plataformas con este temazo. Con un flow urbano, esta canción se trata sobre esos amores de locos, que por más que intenten olvidarse, siempre estarán destinados a estar juntos porque amores como el de ellos, hay muy pocos. Su colorful music video filmando en Miami, te va a encantar con locura.





Noches De Soledad- Dylan Fuentes



¡Dylan Fuentes trae la canción perfecta para que escuches en tus “Noches De Soledad”!

Demostrando su versatilidad como artista, este colombiano viene con un sonido completamente nuevo a sus temas anteriores. Mediante sus letras, nos canta sobre reencontrarse con alguien a quien extraña, para poder calmar sus noches de soledad. Definitivamente, al escucharla te darán ganas de bailar.





Soy Javier- Banda Los Sebastianes, Enigma Norteño



¡La unión hace la fuerza! Banda Los Sebastianes se tomaron un break de los covers para sorprender a sus fanáticos con un dream collab. Juntándose con Enigma Norteño presentan su tema, “Soy Javier”. Esta rola trae una mezcla de corridos con una fusión entre los sonidos únicos de ambas bandas. Creando un hit inolvidable, han venido a poner a cantar y bailar a toda la raza. ¡No te la puedes perder!





Jerusalema (Latin Remix)- Master KG, Micro TDH, Greeicy, Nomcebo Zikode



¡Música que transciende fronteras! Greeicy y Micro TDH, vienen a ponerle el latin touch al remix del exitazo “Jerusalema” de los sudafricanos Nomcebo Zikode y Master KG. Combinando el ritmo afro-house con la sazón latina, esta canción te llenará de fe con sus letras positivas y llenas de esperanza. Convirtiéndose en un himno en las redes, la versión original del tema fue nombrada como la más popular en la historia de su país.





Estaré (Remix)- EIX, Lyanno, Darkiel



¡Another collab = Another banger! Siguiendo su serie de colaboraciones, el afrolatino EIX, fusiona su sonido inigualable con la voz melódica de Lyanno y el flow increíble de Darkiel. Creando un remix fuera de este mundo, este trio le envía al público un mensaje de aprender a valorar y respetar el amor. Motivándolos a salirse de una relación donde no están siendo valorados. ¡Es un must para escuchar!





Cuando Te Llame- Atomic Otro Way



¡Atomic Otro Way viene con another tema explosivo! Sin poder faltar su tremendo flow, presenta un tema con un ritmo dembow que te hará querer bailar donde sea que la escuches. Sus líricas sexys y provocativas hablan sobre llamar a alguien con quien siempre pasas un buen rato. Con esta nueva canción, el dominicano busca expandir su alcance a otros mercados como el nuevo exponente de música dembow por todo el mundo.





Classic Fusion (Álbum)- Daza



¡Este álbum se convertirá en un clásico! El empresario, compositor y manager del sello discográfico Deer Music, David Daza , hace su debut oficial como artista con su disco “Classic Fusion”. Amante de la música electrónica, tomó 6 temas clásicos para darles un spin inesperado con ritmos electrónicos. Este music guru ha trabajado directamente con artistas de alto calibre como Manuel Turizo y Nicky Jam.

