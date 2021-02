Uforia #NewMusic Picks: ¡El playlist perfecto para Valentine’s Day!

Fan De Tus Fotos- Nicky Jam y Romeo Santos



¡Definitivamente it can’t get any more romantic than this! Nicky Jam y Romeo Santos llegan a robarse el corazón de todos, con su tema, “Fan De Tus Fotos”. Creando una colaboración explosiva, these music icons nos hablan sobre esos amores apasionados que te vuelven tan loco, que solo pasas viendo sus fotos. Con un ritmo pegajoso mezclado con líricas coquetas y traviesas, no hay duda de que somos los number one fans de este junte.





Location- Karol G, Anuel AA, J Balvin



¡Que alguien por favor le diga a Karol G que mande su “Location”, porque nos queremos unir al party! Celebrando su birthday weekend, La Bebecita, estrena un nuevo tema en compañía de dos invitados VIP, Anuel AA y J Balvin. Fusionando el reggaetón, hip hop y sonidos country este trío ha logrado crear un hit que te contagiara de positivismo. Al ver su video te darán ganas de irte de rumba al desierto.

TATA- Eladio Carrión, J Balvin



Si de hacer historia se trata, Eladio Carrión y J Balvin, son los especialistas. Sorprendiendo a sus fanáticos con el video oficial de su impecable drill, “TATA”. Este dúo presenta un street style vibe, filmado en las calles de New York, con el cual les demuestran a esos envidiosos, que no se deben de meter con ellos porque they are ON TOP. This single es perfecto para escuchar y vibe out cuando estés con tu squad.

Uno Más Uno- Evaluna Montaner



En honor al amor, la chiquita de los Montaner, Evaluna, llega con un tema “inexplicable” para celebrar su primer aniversario de matrimonio junto a Camilo. Este himno titulado, “Uno Más Uno”, exalta la importancia de la fe en su vida y cómo ella está consciente que hay un higher being que toma control de todas las cosas que le suceden. Transmitiendo esperanza, this song les ayudará a sanar el corazón a muchos.

100 Años- Carlos Rivera, Maluma, Calibre 50



¿Estás teniendo trouble in paradise? ¡No te preocupes, esta colaboración te regala el tema perfecto para que te reconcilies con tu pareja! Carlos Rivera y Maluma se unen a Calibre 50 para lanzar el remix del temazo ranchero, “100 años”. Uniendo a México y Colombia, nos ponen en mood romántico, al intentar salvar una relación que enfrenta problemas. ¡Dedicasela y llévale serenata al amor de tu vida!

Llamada Perdida- Banda La Adictiva



¡Y si tienes el corazón roto, Banda La Adictiva te trae el remedio que necesitas! A través de su nueva rola, “Llamada Perdida”, este grupo icónico del regional mexicano se solidariza con esos despechados sufriendo por amor. Con sus letras sentimentales cantan sobre llamar a pedir perdón a quien le hicieron daño, pero lastimosamente esa persona no contesta. ¡Ten cuidado porque tu reconciliación puede estar en una missed call!

Amor De Febrero- Jay Wheeler



¡We are in LOVE con esta heartfelt song de Jay Wheeler! “La Voz Favorita” no deja de sorprendernos con sus lanzamientos. Esta semana presenta, “Amor De Febrero”, una slow jam, en la cual demuestra su lado enamoradizo al hablar de esos amores que son tan fuertes que permanecen juntos hasta el final, en las buenas y en las malas. Su music video te pondrá sentimental al verlo. ¡No te lo puedes perder!

Ya No Me Importa- Adriana Ríos



¡Qué importa lo que digan los demás! Así llega a cantar la new queen del regional mexicano, Adriana Ríos, con su nuevo self-love anthem, “Ya No Me Importa”. Esta canción mariachi-norteño escrita por ella misma, nos demuestra que la vida es muy corta para perder el tiempo prestando atención a las críticas de la gente y lo importante es estar cómoda en tu propia piel. ¡Recuerda, you are perfect just the way you are!

¿Dónde Quedo Yo? - Yuri



This one is for all the newly singles out there! La reina del pop, Yuri, estrena su balada sentimental escrita por el talentoso Joss Favela. ¿Dónde Quedo Yo?, se basa en esos sentimientos encontrados que surgen al enfrentarse a la soltería tras una dura ruptura amorosa. A través de su video musical envía un mensaje de empoderamiento, al demostrar que lo más importante en la vida es el amor propio.

Templo- Carlos Arroyo



¡Carlos Arroyo llega a recordarte que el KARMA se regresa! El basquetbolista puertorriqueño llega justo a tiempo en el Día de los Enamorados, para dedicar su tema, “Templo”, a esa mujer que le hizo daño. A través de sus líricas, relata lo que sucede cuando le eres infiel a tu pareja y cómo el destino se encarga de que pagues las consecuencias. Si estás pasando por algo similar, te recomendamos esta canción al 100%.

Me Acostumbré- De La Ghetto, Arcángel



¡Acostúmbrate, a ver este music video on repeat! Finalmente , De La Ghetto estrena el videoclip de su colaboración con Arcángel, “Me Acostumbre”, el cual forma parte de su álbum, “Los Chulitos”. Filmado en Miami y con un concepto minimalista, nos narran la historia de una separación amorosa, mostrándonos cómo los invade el arrepentimiento, la tristeza, y el sentimiento de extrañar a esa persona que amaron y perdieron.

:( & :) (EP)- AQUIHAYAQUIHAY



This new EP is revolutionary! El anti-boy band de M-Pop, AQUIHAYAQUIHAY, debuta su nuevo proyecto que ya está causando sensación por todo el mundo. Compuesto de 8 canciones en total, este EP está dividido en dos partes, “:(“ y “:)”, y se basa en los momentos felices y tristes que enfrentamos. Breaking barriers, estos cinco chicos nos traen el emotional guide que todos necesitamos. ¡Es un must para tu playlist!

NEW ARTIST

2050- Samanta Sánchez



¡Bienvenidos al año “2050”! Transportándonos al futuro, Samantha Sánchez nos lleva en trip intergaláctico con este temazo. Basada en la ambición, this song relata lo que sucede cuando estamos muy enfocados en lo que queremos a largo plazo y por consecuencia se nos olvida disfrutar del presente. Producida por los talentosos, Renzo Bravo y Orlando Vitto, no hay duda de que este nuevo reggaetón tendrá a todos comentando.