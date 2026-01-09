Uforia Music Uforia New Music Picks: Xavi, Carín León, Beéle, Junior H, GALE y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Xavi, Carín León — “La Morrita”

Coming through with a modern version of the traditional huapango, Xavi y Carín León unen fuerzas en “La Morrita”. Utilizando un ritmo perfecto con una actitud juguetona, ellos narran una declaración amorosa. ¿Y el video musical? ¡Te pondrá a bailar!

DENNIS, Beéle, L7NNON — “Loco Contigo”

Uniendo de manera épica el talento de Brasil y Colombia, DENNIS, Beéle & L7NNON estrenan “Loco Contigo”. A través de una fusión bilingüe de funk, nos llevan a una fiesta de ritmos latinos que celebra la emoción de estar all in por alguien and we’re so here for it.

Clarent — “No Vuelve A Suceder (EP)”

¡Bienvenidos al mundo de Clarent! Si de paso el “rompedor élite” had taken 2025 by a storm, con este proyecto musical todo indica que 2026 también será suyo. Presentando su EP debut “No Vuelve A Suceder”, Clarent explora el cruce entre el reggaetón y el trap a través de 10 temas. An epic production!

GALE — “Me Tiene”

Without a doubt, GALE nos tiene… pero nos tiene adictos con esta canción. Entregando una refrescante propuesta en este viernes musical, GALE presenta “Me Tiene” – the perfect punk-rock blend con hints de drum and bass. Once you press play, there’s no going back!

Chris Jedi, Anuel AA, ROA— “Netflix & Chill”

Kicking off 2026 con musical hits, Chris Jedi presenta su primer lanzamiento oficial del año: “Netflix & Chill”. Juntando los poderes de Anuel AA y ROA, ambos le agregan su signature touch a cada verso, jugando con conflicting emotions y un bond que ya no está within their reach. ¡Ideal para un jangueito tranqui!

Junior H, Gael Valenzuela — “Mi Gata”

Aportando su flow musical en esta edición de New Music Picks, Junior H y Gael Valenzuela estrenan “Mi Gata”. Con este tema, ambos artistas retratan el deseo y la pérdida desde un lugar íntimo con cada verso, balanceándose entre el poder de la ausencia e ilustrando el recuerdo de una manera sensorial.

Gabby Black — “Holding Me Back”

There’s nothing holding us back this year & anthems like this one confirm it! La artista puertorriqueña Gabby Black arranca este viernes musical with “Holding Me Back,” capturing through the lyrics that exact moment you realize a relationship, place, or phase in life no longer serves you – de una manera etérea. ¡Puro GRL PWR & amamos!

IAMCHINO, Pitbull, Wiz Khalifa Ft. Victor Cárdenas — “Soy Así 2”

Picture this, you close your eyes y por un segundo – you’re back in 2011… except it's still 2026. Este es el feeling que nos traen IAMCHINO, Pitbull, Wiz Khalifa & Victor Cárdenas con su nuevo sencillo “Soy Así 2”. Bringing nostalgia through a well-produced bop, this is the right way to start a year!

Conexión Divina — “Antes De Ti”

Putting us in our feels, Conexión Divina presenta su nuevo sencillo “Antes De Ti”. Sólo con leer el título, se percibe el mood sierreño que caracteriza la canción – una esencia de antaño. Con su lírica, Liz narrates the pain she went through, describing that specific era before meeting her person.

J Castle, Lyanno, Hades66 — “Brincar”

Activando el año con un trap del bueno, J Castle y Lyanno unen sus poderes junto a Hades66 en su nuevo tema “Brincar”. From the first play, te envuelve un golpe directo de energía y te deja muy en claro que con este tema no se viene a overthink, se viene a bailar. ¡Perfecta para el weekend!

Poe Leos — “Las Partes”

Bringing an innovative beat to this musical Friday, la cantautora mexicana-estadounidense Poe Leos presenta “Las Partes” – una desgarradora confesión of a failed loved al ritmo de requintos y hip-hop. From the opening of the song, el tema transita entre la música mexicana contemporánea y ritmos modernos logrando una fusión soñada. ¡En repeat!

Lencho — “3 Doritos Después$”

Dándole inicio al 2026 de una manera reflexiva, Lencho takes a moment to analyze el giro que ha dado su vida con “3 Doritos Después$”. En este tema, Lencho construye una narrativa que deja muy claro que la única manera de disfrutar a lush lifestyle, is by keeping in mind que es el fruto del trabajo duro. So wholesome!

OTROS: