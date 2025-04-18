Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Peso Pluma, Carin León, Marc Anthony, Beéle y más

Un Trío - Ryan Castro, Peso Pluma & SOG

¡México y Colombia se unen una vez más! Representando su sonido Ryan Castro, Peso Pluma y SOG nos enseñan que no hay dos sin tres con su más reciente sencillo: “Un Trío” que viene en forma de un reggaetón de la mata, turning into their third collab. ¡Lo bueno, se repite! The coolest part of this collab doesn’t stop there, sino el hecho que este sencillo llega justo una semana antes del concierto de Ryan en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, uno de los estadios más emblemáticos del país. Cuando 'El Cantante del Ghetto' y la 'Doble P' se unen, it’s a guaranteed HIT!

Dios Me Oyó - Beéle, Marc Anthony

Trayéndonos una fusión de sonidos tropicales con ritmos urbanos, Beéle se une junto al ícono global Marc Anthony entregándonos “Dios Me Oyó,” their newest collab que a primera escucha, te tendrá cantando cada verso. Sin duda alguna, ¡un hipnotizante y contagioso afrobeat que nos contagia con su infectious energy! Contando con líneas como “tú eres agua bendita y me la tomo yo… Dios me oyó,” el artista de 21 años, Béele, who is taking over the charts with his sound — celebra un amor como una respuesta divina y a su vez, nos transporta a una isla remota cuando escuchamos el tema.

Te Quiero Y Me Miento - Carín León, Diego El Cigala, Chanela Clicka

Dos titanes de la música uniendo caminos en una sola canción y el resultado… nothing less than magical. Kicking off with our New Music Picks, Carín León y Diego El Cigala nos presentan "Te Quiero y Me Miento," una canción que utiliza el quejío flamenco y lo fusiona con la intensa pasión de la música mexicana contemporánea. Esta producción fue curada por el equipo creativo de Chanela Clicka y eleva la barra una vez más en la industria, leaving uncovered the endless possibilities que pueden surgir cuando hay intención, talento y creatividad entre colegas.

Hija de Papi - XAVI, Neton Vega

En esta vuelta, nos vamos directamente a México de la mano de Xavi presentándonos “Hija de Papi" featuring el artista emergente de la música Mexicana, Neton Vega. This song marks his second single in 2025 y nos da un reflejo de sus raíces through every verse. ¡Un dúo multifacético without a doubt! Esta canción nos cuenta la narrativa of a girl who’s spoiled and unforgettable and through a smooth production, turns into our newest go-to high-energy anthem for the weekend. ¡Arriba México!

Comernos - Bad Gyal, Omar Courtz

¡La reina del Flow 2000 con El Ousi! Just like that, Bad Gyal y Omar Courtz nos entregan “Comernos” — el tema perfecto para arrancar este fin de semana de la mejor manera. With a hypnotizing track muy al estilo de Ousi, ambos nos llevan en un viaje sensual que matched with the visuals del video, we’re in awe! Con versos como “De Barcelona la bajé a Puertorro,” you can literally feel the combination of their sound fused in a perfect manner. The duo we never knew we needed!

Eres Tú - Pablo Chill-E, Young Cister, Polimá Westcoast

Regresando con fuerza imparable y dejando en alto la bandera chilena, Pablo Chill-E, nos presenta “Eres Tú”, su más reciente sencillo que viene en forma de una colaboración elegante junto a las estrellas chilenas Young Cister y Polimá Westcoast. Esta canción, que está cargada de emociones fue lanzada bajo el sello G Starr Entertainment, and through each beat, une en un solo ritmo el pop reggaetón con una autenticidad cruda y arraigada en la calle. En esta canción, we see a more reflexive side of Pablo a lo reggaetón melódico con mucha vulnerabilidad.

Lágrimas de Cristal - Dariell Cano, YNG NAZ

En esta ocasión, la nueva voz del sierreño, Dariell Cano nos presenta “Lágrimas de Cristal” en colaboración con YNG NAZ, sorprendiéndonos cada vez más con cada producción he sends our way. En este tema, rooted en un sierreño de desamor, Cano explora la temática de dolor de la distancia física y emocional entre dos personas y a su vez el anhelo de un reencuentro romántico. This bop comes after his release de la reversión del clásico de José José, "El Amar y el Querer" y su sierreño bedroom pop, "Imagínalo," demostrando que no hay límites cuando se viene a la fusión de sonidos in the musical studio. We can’t get enough!

Luna Llena - Elvis Crespo

We love a full-circle moment! Hace 27 años, Elvis Crespo se daba a conocer con un álbum que fue uno de los mayores éxitos de la música tropical, Suavemente y en esta misma producción, incluyó “Luna Llena” que cuenta la historia de una romántica declaración de amor bajo el cielo estrellado que cautivó al mundo entero. Fast-forward to present day and almost 30 years later, Elvis Crespo vuelve a darle vida a este tema, pero en esta ocasión junto al artista emergente dominicano Ebenezer Guerra. Juntos, llevan el merengue a otra dimensión, llenándonos de nostalgia y demostrando que la música de Elvis Crespo no sólo trasciende generaciones sino que nos ha dejado marcados con su sonido sin importar el paso de los años.

Wow - Los Aptos, Jordyn Shellhart

Coming in with a transformational banger ideal for personal growth, Los Aptos y Jordyn Shellhart nos presentan “Wow,” their newest power collab. Esta canción está caracterizada por un pop alternativo melódico con toques de música mexicana, turning it into a unique fusion in both languages: inglés y español. En la narrativa del tema, it channels the sentiment of leaving behind un capítulo de la vida que ya se acabó and cringing at the memories of this love instead of reminiscing on everything you went through with this person. Con versos como “fuiste un momento, ya se acabó, fuiste ayer, ya cambió la moda", Los Aptos y Jordyn destacan la idea de que el pasado ya no define el presente y que estamos en constante evolución.

Miami In Tennessee - Frank Ray

Frank Ray is taking the 305 to Tennessee in his newest single, “Miami In Tennessee” keeping us hooked through its addictive beat and visionary sound in the song. Making it feel like Miami for us, esta canción lleva el country sound a las ligas del pop, adding a hint of playfulness con el background track por el que está compuesto. If you need a feel-good anthem that will make your rock your newest pair of country boots, this is the right song to vibe to! Immaculate vibes from beginning to end.

Atrévete - Jensen

Jensen, la estrella emergente de la bachata, nos sorprende con un nuevo sencillo impactante, "Atrévete", lanzamiento hecho a través de BCHTA Records. As a continuation de su electrizante contribución a BCHTA RISING VOL. 2 con "Escalofríos", este tema posiciona a Jensen como una figura revolucionaria en la bachata moderna, elevando el género in every way possible. Este tema no sólo combina el encanto atemporal de la bachata con la fusión urbana característica de Jensen, sino que también insta a los oyentes a dejarse llevar por sus impulsos, living the present without any fears. Very iconic!

Ciudad Amurallada - Ariza, Morat

¡Colombia en la casa, a pasos de gigantes! Llenando nuestro Friday de New Music Picks con desbordante talento — el productor, compositor y multiinstrumentista colombiano ARIZA nos presenta “Ciudad Amurallada” en conjunto de MORAT. Este tema se convierte en el primer adelanto de lo que será próximo álbum y en conjunto de los chicos, explora la vulnerabilidad en el amor. Bringing Morat into ARIZA’s world, esta colaboración representa la exploración de dinámicas musicales y la unión excepcional entre la producción minimalista e intencional de ARIZA con las texturas vocales tan particulares que caracterizan el signature sound de MORAT.

Bendito Desamor (Album) - Río Roma

En esta ocasión, el apasionado dúo mexicano estrena “Bendito Desamor,” a collection of songs that includes a bit of everything: a mixture of romance, heartbreak and nostalgia. En esta producción, nos definen con cada canción en lo que se basa un buen pop, a través de canciones fuertes que te llegan directo al alma. Through every song found in Bendito Desamor encuentras frases perfectas para dedicarlas en conjunto con un gran ritmo, energía y frescura, al más puro estilo de Río Roma. En estos 15 temas, se encuentran grandes colaboraciones junto a Ha*Ash, Carlos Rivera y Mario Domm al estilo de Raúl y José Luis Roma.

Frozen - Cris MJ

Rindiéndole homenaje to the iconic Michael Jackson, Cris MJ comes through with “‘Frozen,” his newest single que se destaca por ser una explosiva mezcla de sonidos pop, produced by Panda Black. This song will be part of his upcoming album “APOCALIPSIS” which we are so excited about y a su vez celebra la influencia del legado del Rey del Pop que ha marcado a distintas generaciones de una manera especial. Through energetic sounds, this song teleports you to the golden era of pop y te hará sacar los pasos prohibidos desde que la escuches. ¡Amamos!

Legado 7 - L7X (Album)

¡Una década deleitandonos con sus éxitos! En esta ocasión, la agrupación Legado 7 lanza su décimo álbum de estudio, L7X celebrando sus 10 años en la música. En este álbum, vemos colaboraciones junto a grupos y artistas consolidados en la Música Mexicana como Enigma Norteño, Herencia de Patrones y Adrián L Santos, Grupo Rye, Víctor Valverde y Cheko MG. A través de 15 canciones, el álbum está inspirado in all the challenges que cada uno de los integrantes de Legado 7 ha tenido que vencer. According to Legado 7, their main goal with this release es “honrar los sueños y aspiraciones de millones de latinos” en Estados Unidos a través de canciones. ¡Bravo!