Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Camila Fernández, David Bisbal, Grupo Firme y más

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

La superestrella latina Rauw Alejandro lanza su esperado quinto álbum de estudio Cosa Nuestra. Este nuevo proyecto presenta una poderosa mezcla de colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Pharrell Williams, Feid, Romeo Santos, y Laura Pausini. Cosa Nuestra incluye los éxitos “Touching The Sky”, “Déjame Entrar” y “Pasaporte”, y fue grabado entre Nueva York, Miami y Puerto Rico. Con este álbum, Rauw Alejandro continúa redefiniendo la música urbana latina, fusionando ritmos sensuales con su presencia magnética.

La Caminera - Camila Fernández

Camila nos regala un nuevo himno de despecho con mucho sabor a tequila: en esta ocasión, la estrella tapatía echa mano del mariachi para construir una narrativa tan divertida como sanadora, que seguramente acompañará nuestras noches de fiesta. Gracias a la vibrante interpretación de ‘La Fernández’, se convertirá en uno de los himnos más solicitados para aliviar el despecho y la melancolía.

Todo Es Posible En Navidad - David Bisbal

Hacía tiempo que David Bisbal anhelaba sumarse a los artistas que tienen canciones de Navidad, y ahora cumple ese sueño con “Todo es posible en Navidad”, álbum que suma nuevas perspectivas a su carácter de intérprete polifacético y aventurado. Siempre dispuesto a asumir desafíos, Bisbal ha cuidado hasta el último detalle del proceso creativo, logrando una obra cercana, accesible e inequívocamente transversal.

Qué Culpa Tengo Yo - Sergio George, Lenny Tavarez, Christian Alicea Ft. Rafa Pabón

Sergio George, el maestro detrás de algunos de los éxitos más grandes de la música latina, lanza su nuevo sencillo "Que Culpa Tengo Yo" junto a Lenny Tavárez, Christian Alicea, con la participación especial de Rafa Pabón. Esta poderosa canción es una carta de amor a Puerto Rico, celebrando la resiliencia y el orgullo de ser puertorriqueño. "Que Culpa Tengo Yo" forma parte de su proyecto innovador, Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions, que fusiona lo mejor de la salsa y la música urbana en una propuesta que promete romper barreras y conectar con cada escucha.

Vuela - Luck Ra, Ke Personajes

Luck Ra enciende pasión y desamor junto a Ke Personajes en su nuevo éxito “Vuela”. El artista argentino regresa con una conmovedora canción en el género de cuarteto, el ritmo más popular de Argentina. En colaboración con el reconocido grupo de cumbia Ke Personajes, “Vuela” explora el dolor y la complejidad de una despedida romántica.

Te Lo Dije - Codiciado, Grupo Firme

Este es un explosivo sencillo que promete convertirse en el favorito del público. Esta poderosa colaboración fusiona la profundidad emocional y la energía característica de dos de las fuerzas más dinámicas del género. "Te Lo Dije" es un himno desgarrador sobre una ruptura amorosa que narra la historia de un hombre que advierte a su expareja que se arrepentirá de haberlo dejado. La canción relata cómo el protagonista le advirtió que lo extrañaría, pero a ella no le importó en ese momento.

Lo Peor De Mi - Sofía Castro

La cantautora colombiana que continúa su ascenso en la industria musical, presenta su nuevo sencillo “Lo Peor De Mí", en donde los suaves rasgueos de una guitarra se entrelazan con sintetizadores de ensueño, Sofía Castro revela y aborda un sentimiento demasiado familiar: la culpa. Asumiendo recuerdos dolorosos y liberándose de su pasado, “Lo Peor De Mí” muestra a una Sofía delicada, pero empoderada, que aprende de sus propias experiencias.

Touchdown - Messiah, Myke Towers

Messiah, uno de los nombres más destacados del trap latino nativo de Nueva York y orgulloso descendiente dominicano, une fuerzas con Myke Towers, uno de los grandes nombres del reggaetón, para traernos esta colaboración explosiva que marca un antes y un después en el trap latino, ofreciendo un tema que no solo se escucha, sino que se siente en cada rincón de El Barrio. Con un beat dinámico y letras cargadas de ingenio, refleja la esencia de la cultura urbana latina, uniendo a dos maestros de la palabra que aportan sus estilos únicos para crear un sonido tan pegajoso como inolvidable.

¿Cómo Pasó? - Ela Taubert, Joe Jonas

Lo que comenzó como un mensaje directo de ELA a Joe a través de Instagram se transformó en una colaboración extraordinaria, donde ambos artistas entrelazan sus voces para crear un poderoso diálogo sobre la fragilidad del amor, el cual ahonda en las complejidades del amor y el desamor, al armonizar tanto en inglés como en español, la canción se convierte en un himno que resuena universalmente, destacando la lucha que supone pasar de unos comienzos apasionados a unos finales dolorosos. De esta manera, Ela, celebra su Latin GRAMMY a mejor nueva artista.

Deportivo - Blessd, Anuel AA

Blessd presenta su nueva canción "Deportivo" junto Anuel AA, un lanzamiento que se celebrará por todo lo alto y que promete ser un hit mundial. En su reciente paso por la ciudad de Medellín, Anuel AA pudo conectarse con Blessed y consolidaron una visita especial para hacer grandes anuncios, uno de ellos, el de una nueva canción que, por primera vez, es una colaboración de los dos artistas.

