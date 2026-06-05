musica Uforia New Music Picks: Ozuna, Erick Brian, Jerry Di, Baby Rasta y Gringo, Sky Rompiendo y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Ozuna — “Mi Yo De Antes”

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Si viajar en el tiempo para observar versiones de tu pasado sounds like a trip… imagínense si viene de una superestrella como Ozuna, it sounds even more iconic. En este viernes musical, eso es precisamente lo que Ozu channels en “Mi Yo de Antes” — su nuevo tema que te llevará de regreso a sus raíces.

Erick Brian, Jerry Di — “Desayuno Pa' 2”

¡Mariposas como en la primera cita! En este viernes musical, Erick Brian y Jerry Di lanzan “Desayuno Pa’ 2” — un tema que retrata cuando el coqueteo empieza a volverse algo real. La canción convierte momentos cotidianos como amanecer juntos o compartir un café en una historia romántica moderna y espontánea & we're obsessed.

Sky Rompiendo, Kris R, Jere Klein — “CX5”

Up next, elevamos la nota con Sky Rompiendo quien reúne al rapero Kris R y a Jere Klein en “CX5”. A esta canción la caracteriza un intenso reggaeton como beat, que destapa los secretos que esconde la madrugada citadina. Inspired en la vida nocturna de Colombia, este tema está imperdible.

Baby Rasta y Gringo — “Visión”

Y ahora nos vamos con un tema que lleva demasiado VISIÓN como los dos genios que la presentan el día de hoy, Baby Rasta y Gringo. Presentando su nuevo tema titulado de esta manera, reconectan con uno de los elementos que siempre ha distinguido su música: la narrativa emotiva y el romance dentro del entorno urbano. A must-listen!

ROBI — “sorry si soy GRRRIS (Álbum)”

¡Que viva el POP! En esta ocasión, ROBI estrena el primer álbum de su carrera y el proyecto más personal de su trayectoria hasta ahora. Más que un debut, este disco marca una nueva etapa artística en la que fusiona el pop, lo alternativo y los sonidos urbanos con una identidad propia. We’re so proud of you, ROBI!

Lencho — “Teofanía (Álbum)”

Un viernes de primeras veces para LENCHO, quien presenta su álbum debut, titulado “TEOFANÍA”. El proyecto de 14 canciones abre con “ENCERRONES”, junto a Peso Pluma, el focus track del disco caracterizado por un corrido tumbado de guitarras protagónicas que explora la intimidad y el deseo. So conceptual!

Yorghaki — “ANTES DE QUE SEA TARDE (Álbum)”

¡Venezuela en la casa, muchachos! En esta ocasión, el artista venezolano Yorghaki presenta su muy anticipado disco “ANTES DE QUE SEA TARDE” — compuesto por ocho canciones. El focus track junto a Beéle: “abusadOra” is everything and more! Un proyecto demasiado épico.

MONOGEM — “BAILE INoLVIDABLE”

Covers like these son imposibles de olvidar. In this edition, la cantautora MONOGEM presenta su nuevo sencillo en formato de cover, “BAILE INOLVIDABLE” en tributo a la canción original de Bad Bunny. En esta versión, la artista le agrega su personal touch, making it such a vibe for the weekend.

Malú Trevejo — "La Vida Es Un Carnaval"

A big Friday for Malú Trevejo! Si necesitabas la canción perfecta para el hangout de este weekend, la cantante cubanoamericana has your back con esta reinterpretación en clave de cumbia del clásico de Celia Cruz. Con este lanzamiento, Malú conecta su identidad cultural con una visión contemporánea, capturando tu corazón con cada beat.

MARIPOSA y FFLean — “CAVALO FLOW”

The best of… BOTH WORLDS! Uniendo sus poderes en “CAVALO FLOW”— MARIPOSA y FFLean presentan una alianza nacida en la escena underground de clubes de Ámsterdam. Con esta canción, este dúo busca amplificar la representación latina dentro del panorama de la música electrónica local fusionando sus identidades sonoras a su vez.

Clemente y Su Elexion Privada — “130XDNV”

Retratando una vida en constante movimiento inspirada en la cultura callejera, Clemente y Su Elección Privada presentan “130XDNV”. Con una narrativa marcada por la ambición, velocidad y la actitud, el tema apunta a consolidarse como una de las expresiones más auténticas del Corrido Malandro que los caracteriza.

Helado Negro y Reyna Tropical — “Sensación”