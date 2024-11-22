Uforia New Music Picks: Nicki Nicole, Quevedo, Grupo Frontera, Sebastián Yatra y más

Naiki – Nicki Nicole (álbum)

La Naiki goes back to her musical trap ROOTS! Presentando su cuarto álbum de estudio, Nicki Nicole nos entrega “NAIKI” un proyecto de nueve canciones donde la cantautora y rapera argentina se sumerge en el género urbano y rap que caracterizó sus inicios en la música. Aunque el focus track de esta producción musical es “SHEITE”, tema donde Nicki hace referencia a su exitoso y notorio hit “Wapo Traketero” — la canción que captura nuestro corazón en “NAIKI” se titula como “MONEY MACHINE”. En esta canción, vemos a Nicki Nicole en su versión más vulnerable al ritmo de unas melodías influenciadas por R&B, chanting her current mantra "no hay tiempo pa' feelings, solo money machine" y dejándolo todo en las manos de karma. Contando con colaboraciones de Duki y KHEA, this entire album is a banger from start to finish.

Buenas Noches – Quevedo (ÁLBUM)

Tic-toc… ¿escuchan eso? El reloj ha marcado las 00:00 hrs y eso sólo puede indicar una sóla cosa: la superestrella urbana y el DURO de las pistas, Quevedo, finalmente nos presenta “BUENAS NOCHES” — su muy anticipado segundo álbum de estudio. A través de 18 temas y colaboraciones desde Aitana, De La Ghetto, De La Rose, La Pantera, Pitbull, Rels B, Sech, Sin Nombre y Yung Beef, Quevedo marca un antes y un después en su carrera uniéndose con la poderosa discográfica mundial Rimas Entertainment. Con esta producción musical, el multitalentoso canario refleja el mundo desde su punto de vista a través de ritmos refrescantes, una lírica versátil y poderosa acompañada de una fusión de géneros muy únicos al estilo de Quevedo. El focus track de esta obra maestra se titula “KASSANDRA” e introduce su renacimiento artístico como carta de presentación en este trascendental nuevo álbum que desde ya eleva la música urbana a otros niveles.

Looking For Love - Alok, Anitta

Siendo los músicos más influyentes de Brasil, Alok y Anitta unen sus poderes musicales en “Looking For Love”, su más reciente y contagiosa colaboración que presentan en esta ocasión. Este tema inicia con la interpretación vibrante de Anitta y la producción rítmica de Alok, which keeps you hooked with the play of beats. El video musical se llevó a cabo en São Paulo y capta de una manera divertida la rivalidad de ambos en las plataformas musicales ya que son los artistas brasileños más escuchados en todo el mundo. The music video focuses them in the center of stardom siendo alentados por ambas de sus fanbases taking over the world with them. El outro de la canción finaliza de una manera full circle ya que Anitta le coloca el fin a la rivalidad con las siguientes palabras: “tú sabes que, te quiero” in a very bold Anitta fashion!

2AM - Sebastián Yatra, Bad Gyal

Bringing nostalgic pop back, el cantautor colombiano Sebastián Yatra se une junto a la reina del Y2K, Bad Gyal leaving us in awe with “2 AM” su más reciente sencillo que upon first listen, te pondrá a bailar. Incluyendo una interpolación del clásico “Thank You” de Dido, esta canción is a reminder que Bad Gyal siempre carga su flow 2000 wherever she goes y Sebastián, trae la fiesta con él donde sea que vaya. El video musical de la canción enfoca a ambos artistas con una electrizante energía siguiéndolos desde una azotea hasta un bar de karaoke mientras la letra explora temas de amores y vínculos perdidos. ¡Un electropop que llega directo al corazón para perrear recordando en los tiempos dorados del pasado!

Cosas Pendientes - Maluma

Don Juan nos ha dejado varias cosas pendientes para este fin de semana y por si no has escuchado su más reciente sencillo, este pendiente encabeza la lista. En esta ocasión, Maluma presenta “Cosas Pendientes” donde a través de letras como “te vi en la disco perreando con otro, pero pusieron el disco que era de nosotros” utiliza un reggaetón sensual para hablar de los leftovers y secuelas de una relación a la cual pensaste que ya habías superado. Un personaje muy notorio en el lanzamiento de este tema es el actor colombiano, Lucho Velasco, conocido por su rol de Manín en la telenovela “La Reina del Flow” quien toma protagonismo en el video musical también como el adversario de Maluma.

201 Manuel Turizo (álbum)

It’s MTZ! Presentando su cuarto álbum de estudio, Manuel Turizo nos presenta “201”, una producción muy cercana ya que hace referencia a sus inicios en Colombia desde el título. “201” tiene como significado el apartamento donde Manuel creció, donde a través de este título la superestrella colombiana le rinde tributo al lugar que lo vió transformarse en el exitoso artista de hoy. A través de doce canciones y colaboraciones como Yandel, Kapo, Saiko, Grupo Frontera, Elder Dayan Díaz y Alok — Manuel le rinde un tributo a sus raíces colombianas explorando sonidos muy particulares de su tierra en los cuales no lo habíamos visto incursionar antes. Sin duda alguna, esta producción hace énfasis en lo polifacético que es el cantautor originario de Montería con su sonido.

SQ – W Sound, Ryan Castro, Ovy On The Drums

¡Colombia en la casa! A través de una producción llena de powerful and dynamic beats que invitan a conectar con la esencia única del género urbano, el galardonado productor y artista Ovy On The Drums se une junto a Big Ligas presentándonos “SQ” en colaboración con Ryan Castro. Este sencillo forma parte de la icónica serie W SOUND 04 y utiliza la fusión de géneros e instrumentos como los violines clásicos y el contraste del dancehall that goes hand in hand with the underlying urban sound. Sin duda alguna, una vez que se escucha este sencillo por primera vez se agrega automáticamente a nuestra playlist de este fin de semana.

Despacio Que Hay Prisa – Ricardo Arjona

De pequeños nos decían que hay más tiempo que vida y en esta ocasión, el icónico cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, nos viene a recordar de ello con su más reciente sencillo “Despacio Que Hay Prisa”. Este tema forma parte de su muy esperado próximo álbum, “SECO” donde hoy nos sorprende con los tres primeros sencillos de esta próxima producción. “Despacio Que Hay Prisa” nos invita a disfrutar del presente, encontrando la belleza en la soledad with an undivided attention to the NOW. De manera consecutiva, la acompañan los temas “Todo Termina” y “Nirvana”. En “Todo Termina” se observa a través de siete minutos la esencia de la impermanencia y es escrita durante una recuperación hospitalaria. En “Nirvana”, Ricardo realiza una introspección desafiando creencias. We can’t wait for SECO to arrive!

Te Maldigo– Omar Apollo

Marcando su primera canción en español después de dos años, Omar Apollo nos entrega “Te Maldigo” — una balada producida por Trent Reznor y Atticus Ross. Esta canción fue escrita para Queer (A24) la película en la cual fue inspirada protagonizada por Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman y Omar Apollo. Esta película también viene acompañada con un video musical dirigido por Luca Guadagnino. En el video musical de “Te Maldigo” vemos a Omar como el personaje que interpreta en la película cantando el tema, que también está basado en la novela de William S. Burrough. Este tema es el primer sencillo de Omar tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, “God Said No” lanzado durante mayo de este año.

GabiN.E.T.E 2 - La Gabi

La Gabi estrena la segunda entrega de su exploración musical en temas de relaciones amorosas. Con este nuevo EP, compuesto de cinco canciones, La Gabi nos invita a un recorrido íntimo por las diferentes facetas del amor, desde la euforia de la conexión hasta las dificultades y emociones profundas que surgen en una relación. El EP incluye temas que abarcan géneros como el Trap y el R&B, reflejando una evolución en el sonido de La Gabi en comparación con la primera entrega de GabiN.E.T.E.

Protagonista - Lit Killah, Paulo Londra

¡El L-I-T y Paulito lo vuelven a hacer! En un junte poderoso donde elevan la bandera musical albiceleste a otros niveles, Lit Killah y Paulo Londra nos presentan “Protagonista” su más reciente colaboración que desde ya la tenemos en repeat. Exuding el estilo que caracteriza a Paulo Londra mano a mano con la versátil voz de Lit Killah, el dúo de amigos y colegas nos entregan un tema con mucho flow y beats electrizantes producido por Big One. If we still hadn’t recovered from their past collab, “Necio”, released in 2022 — llegó nuestra adicción con “Protagonista”. En el video musical de este tema, se muestran ambos artistas vestidos de negro en un ambiente futurista y urbano aludiendo a un setting como de The Matrix, donde nos transportan a su mundo acompañado del ritmo de la canción.

Awolowo Remix - Fido, Kapo

Long live Afrobeats! El aclamado cantautor colombiano, Kapo, se une en esta ocasión junto al cantante nigeriano Fido donde ambos nos entregan un fire remix del tema “Awolowo” que lleva como significado “la sabiduría oculta está bajo control”. En esta unión musical, no sólo se unen dos potencias del Afrobeat sino que también es una representación de cómo se unen dos continentes y culturas unidas por la misma razón: la música. También, esta colaboración marca un hito cultural a través de la invitación de un artista nigeriano a un artista colombiano a reinterpretar un tema que ha redefinido este género. We can’t get enough of it!

¿Qué te parece? - Grupo Frontera, Oscar Maydon

En un video musical conceptual bajo la dirección de Sauna y producido por Oriental Films, los chicos de Grupo Frontera se unen en potencia con uno de los líderes de la escena mexicana, Oscar Maydon, presentando “¿Qué Te Parece?” su nuevo himno romántico. En este sencillo se transmiten letras genuinas en formato de una invitación a un interés amoroso, retratando una profundidad emocional de una manera playful and flirty apostándosela toda para que se les dé la oportunidad. El video es tan soft hearted que te transmite el deseo de estar en los tiempos de antes, donde era más común el romantic courting. Tanto Grupo Frontera como Oscar Maydon se encuentran rodeados de miradas por chicas en el video, sin embargo nada de esto importa ya que they all keep their head in the game for the girl they want, compitiendo por su atención al son de la melodía del pegajoso coro. Si están buscando una serenata para dedicar, you’ve found the perfect one right here!

Wanna Be - DARUMAS

El grupo femenino nominado al Latin GRAMMY®, DARUMAS, presenta “Wanna Be” — su más reciente sencillo en colaboración con la reconocida marca de moda Bershka. En esta canción, las integrantes Aldana, Ceci y Vedala, utilizan un sensual funk cantándole al sentimiento de sentirse asfixiada en una relación que no le hace bien a uno. Este tema se transmite como un grito femenino de liberación, celebrando el poder que se encuentra en la autonomía. La esencia de la canción es GIRL POWER at its finest!

Esta Noche - Kevin Kaarl

La estrella multiplatino del folk indie mexicano, Kevin Kaarl, presenta “Esta Noche”, su más reciente sencillo tras casi un año de gira. “Esta Noche” no sólo representa su más reciente lanzamiento sino que también es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, titulado ULTRA SODADE. Con ritmos pop/rock nostálgicos producido bajo Bryan Kaarl, el hermano de Kevin, esta canción nos transporta a través de tintes de folk a una escena donde se lleva a cabo el último beso y conversación de una pareja cuyo amor está a punto de desvanecerse. Con sus heartfelt lyrics y manera de llegar al corazón musicalmente, Kevin te transportará a esta escena donde experimentarás el dolor de una ruptura a través de la madurez desde el punto de vista de él.

Debut y Segunda Tanda Vol II - Gilberto Santa Rosa

¡El Caballero de la Salsa! En esta ocasión, Gilberto Santa Rosa nos presenta su muy anticipado álbum “Debut y Segunda Tanda Vol. II” — la continuación de un proyecto que toma como inicio en el 2022. La esencia de este proyecto se encuentra en las reinterpretaciones del Caballero de la Salsa ante éxitos que han sido interpretados por otros artistas previamente. Esta producción musical no sólo representa la oportunidad para Gilberto de poder incursionar en algo diferente sino que también conservando su esencia a través de temas inéditos. A lo largo de nueve temas, se baila al ritmo de la nostalgia y el auténtico sonido del Caballero de la Salsa.

Mazorkeo.com - Jowell y Randy (álbum)

Celebrando 24 años de carrera musical, los embajadores del perreo, Jowell y Randy nos presentan “Mazorkeo.com” su más reciente álbum de estudio. Esta producción musical cuenta con 12 temas que prometen encender cada fiesta, a como ellos acostumbran hacerlo con su iconic sound. El focus track de “Mazorkeo.com” es una colaboración con Myke Towers titulada “Sin Panty Maria”, cuya grabación del video musical se llevó a cabo en la ciudad de Miami.

Quítenme El Cel - Corina Smith

Channeling su most iconic 𝘵𝘳𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘪𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘮𝘢𝘮𝘪 element, la princesa de las melodías Corina Smith nos sorprende con su nuevo sencillo “quítenme el cel”, tema que también cuenta con la presencia de Danny Ocean. Con un coro pegajoso que lo acompañan los beats modernos y refrescantes de Cori, tenemos un nuevo himno para llorar en la disco de la manera más mami posible. Este himno no sólo resalta la importancia de elegirse a uno mismo por medio del amor propio en vez de caer en el mismo ciclo de un vaivén. El outro de la canción nos deja craving todo lo que Cori prepara en esta nueva era que se aproxima con los siguientes versos: “¿pa' qué yo salgo? si toda la noche yo solo me paso buscando entre la gente pa' ver si te encuentro”, al beat de un ethereal y dreamy sound. ¡Cori never misses!

No Se Dio - Ysa C, Hamilton

La nueva estrella del género urbano de Cali Ysa C se junta con Hamilton el Afrorockstar, unos de los referentes del género afrobeat para presentar “No Se Dio”, una canción que mezcla sonidos urbanos, pero con toda la descarga afro, sonido que se esta tomando el planeta. Este temas es la muestra de talento de las nuevas generaciones dentro de la industria musical colombiana, y fue producida por The Prodigiez, reconocidos por sus importantes trabajos con artistas como: Maluma, Feid, Blessd y Nicky Jam entre otros.

