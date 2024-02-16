Uforia #NewMusicPicks: Karol G, Mau y Ricky, Prince Royce y Pepe Aguilar, estrenan música nueva

Contigo - Karol G, Tiesto

Después de hacer historia como la primera mujer en ganarse un GRAMMY por “Mejor Álbum de Música Urbana” con "Mañana Será Bonito", Karol G continúa el momento con su nuevo sencillo, ‘Contigo’. La hipnotizante fusión de Pop y EDM hace referencia a las raíces pop de la artista global. Karol introduce un dúo favorito junto a la sensación mundial Tiësto. La canción incluye una interpolación del icónico éxito de Leona Lewis "Bleeding Love" con una fusión de synth pop destinada a convertirse en un himno. La letra de este tema, "no quiero vida si no es contigo", refleja el sincero sentimiento que destaca la importancia de celebrar el amor en todas sus formas.

Pasado Mañana - Mau y Ricky

El más reciente lanzamiento del exitoso dúo Venezolano es, además, el segundo lanzamiento de su próximo álbum, Hotel Caracas. Con un sonido fresco y divertido, 'Pasado Mañana' es una muestra de la maestría del dúo de compositores en la creación de canciones hechas con dedicación y detalle. Una canción que promete asegurarse un lugar especial en las listas de reproducción de los aficionados al pop latino. El video de la canción,continúa con la emocionante narración del viaje por carretera del primer lanzamiento del álbum, la canción 'Vas a Destrozarme', y capta con habilidad la emoción de un viaje hacia lo desconocido, un paseo divertido y fresco por las carreteras venezolanas, perfectamente conectado con el tema de la canción.

Llamada Perdida - Prince Royce (álbum)

Prince Royce estrenó su nuevo álbum, como regalo de San Valentín para sus seguidores. Son 23 canciones en diferentes géneros musicales que hacen un match perfecto con sus tradicionales bachatas que no pueden faltar en ‘Llamada Perdida’. y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jay Wheeler y Nicky Jam, María Becerra, Paloma Mami, Gabito Ballesteros entre otros. Este nuevo trabajo discográfico, que duró dos años en su preparación, representa el final de un capítulo de su vida, y aseguró que el próximo será más alegre.

A Tu Manera - Junior H y Peso Pluma

En esta ocasión, los talentosos cantantes mexicanos Junior H y Peso Pluma nos sorprenden con un tema romántico que fusiona ritmos de bachata y bolero, alejándose de su línea musical habitual. “A Tu Manera” es un tema que habla de amor y deseo, acompañado de sensuales ritmos de bachata y espectaculares arreglos de guitarra que transportarán a los oyentes a un viaje emocional único. Este lanzamiento marca la séptima colaboración entre Junior H y Peso Pluma, demostrando una vez más su capacidad para cautivar a la audiencia con su versatilidad musical y su talento innato. “A Tu Manera” es un ejemplo de la evolución musical de estos dos grandes talentos mexicanos, quienes continúan sorprendiendo al mundo con su creatividad y pasión por la música.

Himalaya - Wisin, Pedro Capó

Los reconocidos artistas puertorriqueños, Wisin y Pedro Capó, presentan una colaboración musical para enamorar a sus seguidores en la semana de San Valentín. Esta nueva canción fusiona los estilos distintivos de ambos artistas en un reguetón romántico que busca marcar una huella en el corazón de su público. En "Himalaya", exploran el tema del amor en sus diversas dimensiones a través de una combinación de ritmos pegajosos y alegres.

Lollipop Remix - Darell, Maluma, Ozuna

Darell, se ha unido a las estrellas globales Maluma y Ozuna para un remix electrizante que está destinado a convertirse en otro éxito para el artista. Tras el éxito monumental de "Lollipop", que se disparó hasta la cima de las listas en todo el mundo, la colaboración de Darell con Maluma y Ozuna eleva el sencillo a nuevas alturas. Con una fusión contagiosa de bachata y reggaetón, el remix le da un giro innovador a “Lollipop”.

Hasta Que Me Duermo - Pepe Aguilar

Pepe Aguilar, presenta esta sincera balada de mariachi que profundiza en emociones intensas, mostrando el talento incomparable de Aguilar para transmitir sentimientos crudos a través de su música. El sencillo va acompañado de un vídeo musical que complementa perfectamente la conmovedora narrativa de la canción. “Hasta Que Me Duermo” sigue la línea de un nuevo concepto de mariachi, moderno y fresco, que Aguilar ha creado para llevar esta tradición al futuro. La canción es el primero de tres sencillos previos al lanzamiento de su nuevo disco de material inédito en mayo.

Quédate Bebé - Grupo Frontera

El primer sencillo del año es una conmovedora y emotiva canción que muestra a la perfección el sonido tradicional del grupo mientras lo combina meticulosamente con letras modernas y reinventadas. Producida por el galardonado productor Edgar Barrera y compuesta por Edgar Barrera, Keityn y Benny Blanco, es una exploración vulnerable y apasionada del amor profundo que uno espera no perder nunca y la montaña rusa mental que los humanos experimentan al final de una relación mientras cuentan los hermosos momentos y reflexionan sobre por qué no vale la pena vivir la vida sin ellos.

Idiotas Cuchis - Carmen DeLeon

Con un ritmo pegajoso y letra contundente, “Idiotas Cuchis” está destinada a convertirse en un himno de desamor. El nuevo sencillo de Carmen DeLeon es una mezcla de ritmos urbanos y música pop que se ha convertido en el sonido distintivo de la artista. Coescrita por DeLeon con los ganadores del GRAMMY® Vitto & Renzo, la canción ofrece una reflexión honesta sobre relaciones tóxicas y tener el coraje de romper. Una vez más, Carmen escribe desde su propia experiencia y entrega un sencillo que diseca una relación fallida.

Todos tenemos un amor - La Mosca, Gilberto Santa Rosa

En una colaboración inesperada que promete cautivar a los amantes de la música latina, la legendaria agrupación argentina La Mosca se unió al renombrado salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en un remake de su éxito mundial "Todos tenemos un amor". A más de dos décadas desde el lanzamiento del sencillo original, La Mosca reinventa esta canción emblemática con un giro inesperado, fusionando su característico estilo con la pasión y el ritmo tropical de El Caballero de la Salsa.

La Romana- Luis Fonsi

Luis Fonsi estrena el cuarto sencillo de su esperado nuevo álbum, cumpliendo el plan que le había prometido a sus fans de lanzar una canción por mes. El cantante se inspiró en la música que escuchaba cuando viajaba de pequeño a La Romana, República Dominicana, específicamente la Bachata. Desde su infancia supo la historia de cómo su abuelo viajaba a visitar a su amada (la abuela del artista), y decidió que tenía que formar parte de su próximo álbum.

Yeliana - Greeicy (álbum)

En 2023, Greeicy fortaleció su increíble conexión con sus fans al presentarle al mundo a Yeliana, y ahora, finalmente, revela la historia completa de su alter ego con el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva su mismo nombre, junto con los sencillos “Tal Vez” y “Vete”, que forman el quinto capítulo de la inspiradora historia de Yeliana. Este EP resume el mensaje de este potente proyecto, el cual pretende enseñar con determinación y valentía que todo es posible.

Los Caminos De La Vida - Ana Bárbara

La nueva joya musical de Ana Bárbara es una cautivadora reinterpretación del talentoso compositor colombiano Omar Geles. En esta versión, logra fusionar magistralmente los cautivadores ritmos del vallenato con la riqueza sonora del regional mexicano. Con el inconfundible sonido del acordeón que caracteriza al vallenato, "Los Caminos de la Vida" mantiene la esencia auténtica de la canción original. Sin embargo, Ana Bárbara añade su toque distintivo al incorporar arreglos de regional mexicano que resaltan las melodías de cuerdas y las vibrantes notas de trompetas.

Uforia Goes K-Pop

Wheee - Whee In

Whee In vuelve con su último single, "Wheee". Es una canción de rock y describe el deseo de que el estrés que llevamos dentro se vaya y vuele. Young K de DAY6 participó tanto en la producción como en la letra de la canción, junto a Nah Sang Hyun de Band Nah, conocidos por su sonido rock y pop urbano, que también participó en la producción. Este es el primer lanzamiento de Whee In de 2024 y llega cuatro meses después del lanzamiento de su primer álbum de larga duración, In the Mood.

