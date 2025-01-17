Uforia New Music Picks: Greeicy, Ryan Castro, GALE, Luis R Conriquez, Peso Pluma y más

Efímero - Greeicy

Greeicy estrena el video oficial de su exitoso sencillo “Efímero”. Este lanzamiento visual complementa la narrativa profundamente emocional de la canción con una producción cinematográfica que combina elementos vintage, una explosión de colores vibrantes y efectos visuales cuidadosamente diseñados, creando una experiencia que trasciende lo convencional. El video de “Efímero” lleva al espectador a un mundo donde lo nostálgico y lo contemporáneo convergen. Cada escena está diseñada para reflejar la fragilidad de las emociones humanas a través de imágenes llenas de texturas clásicas, superposiciones de arte digital y movimientos de cámara que acentúan la conexión entre lo efímero y lo eterno.

La Reina (Remix) - Lola Indigo, María Becerra, Villano Antillano

Después de los éxitos cosechados por “La Reina”, llega una nueva versión del éxito de Lola Índigo en el que se incorporan dos de las artistas más relevantes del panorama musical internacional, la puertorriqueña Villano Antillano y la argentina María Becerra, aportando nuevas barras, mucha actitud y descaro, que unidos al de Lola Índigo, hacen de “La Reina (remix)” una nueva versión que no podrás dejar de bailar.

Ni X El Putax - Ryan Castro, Kris R

Como parte de la celebración de su cumpleaños, ‘El Cantante Del Ghetto’, Ryan Castro, lanzó Ni X El Putax junto a Kris R. Un rap a medio tiempo, en el que los intérpretes atraviesan por los dolorosos recuerdos de una relación fallida, mientras aceptan su parte de la culpa en la historia. Un despecho muy old-school.

Cosas Del Amor - Edén Muñoz

Edén Muñoz da la bienvenida al 2025 con el video de “Cosas del Amor” en vivo. El tema, original de Luis Gerardo Padilla Riojas y versionado a lo largo de los años dentro del género, forma parte de Los Prohibidos en Concierto (En Vivo), lanzado por Muñoz a mediados de diciembre de 2024. El videoclip muestra a Muñoz en un palenque de Monterrey, dejándose llevar por la energía de su público.

Una Noche Más - Cobuz & Bustta Ft. Beéle

El dúo de productores y DJ colombianos Cobuz & Bustta une fuerzas con Beéle en “Una Noche Más”, una fusión que entrelaza magistralmente la producción electrónica característica del dúo con el distintivo flow caribeño de Beéle. El trabajo sonoro de la producción transporta a los oyentes a un ambiente costero, prometiendo encender la fiesta desde las playas de Barranquilla hasta las costas de Ibiza.

Skittles - GALE

GALE, inaugura el 2025 con “Skittles”, una fusión de pop/rock que captura las memorias del primer amor adolescente. La cantante puertorriqueña recorre en esta producción las primeras veces que marcaron ese amor adolescente. “Skittles” está dedicada a Ati, su primer amor, a quien también rinde tributo en el videoclip que acompaña este lanzamiento.

+Romántico Que Bélico - Patrick Luna (EP)

Donde el romanticismo baila con un toque de realismo, '+ Romántico Que Bélico' es un mundo donde se elevan las cartas de amor más profundas de Patrick Luna. Explorando el reino de la música regional mexicana, este fenómeno en ascenso honra a su madre patria con su propia interpretación de la esencia del género para crear canciones de amor modernas, escribiendo sus encuentros personales con el romanticismo de la manera más auténtica. Hoy, Patrick Luna lanza su esperado primer EP.

Bandida - Luis R Conriquez, Peso Pluma

Luis R Conriquez se une a Peso Pluma en una nueva canción de música mexicana, para comenzar el nuevo año. Con un espíritu audaz y lleno de energía, la canción explora los temas de lealtad y rebelión que acompañan a este estilo de vida acelerado. Además, retrata un estilo de vida de lujo sin complejos, confianza callejera y lealtad a un grupo unido de amigos y aliados. Las repetidas referencias al poder, la riqueza y una actitud despreocupada hacia la vida reflejan la narrativa de una personalidad rebelde, al tiempo que incorporan arrogancia e indulgencia modernas.

Panty Chanel - Andy Rivera, El Malilla, El Jordan 23

Andy Rivera vuelve a sorprender al mundo de la música con el lanzamiento de su esperado sencillo "Panty Chanel". Esta vez, el reconocido artista une su talento con dos amigos y referentes del género urbano: el chileno 'El Jordan 23' y el mexicano 'El Malilla'. Con esta colaboración, los tres artistas prometen conquistar las listas de reproducción y los corazones de sus fans. El tema, que surgió en un exclusivo campamento musical en República Dominicana, destaca por su mezcla de estilos y una producción que resalta las fortalezas de cada cantante. "Panty Chanel" combina una letra intensa y emotiva con un ritmo adictivo que refleja el dolor de un amor perdido y el deseo de revivir esos momentos inolvidables.

Querida Yo - Yami Safdie, Camilo

La cantautora argentina Yami Safdie une fuerzas con el multipremiado artista colombiano Camilo para lanzar “Querida Yo”, un tema íntimo y conmovedor que invita a la reflexión, el empoderamiento personal y la esperanza. La canción es un homenaje a los momentos de vulnerabilidad que enfrentamos mientras elegimos convertirnos en nuestra mayor fuente de fortaleza. Con un enfoque minimalista que resalta la belleza de sus voces acompañadas únicamente por guitarras, “Querida Yo” es una conversación sincera con uno mismo. A través de su letra introspectiva, Yami y Camilo narran una carta a sus “yo” del pasado, reconociendo las luchas, celebrando los logros y recordando que al final todo mejora.

Señorita - Tiago PZK

Poseído por su alter ego, Tiago PZK entra en plena forma GOTTI, regresando con el eufórico y vanguardista éxito Dark Pop “Señorita”, un himno provocativo tanto técnica como visualmente impresionante.En “Señorita”, GOTTI finalmente toma el control total sobre Tiago. Una canción mutante cargada de sintetizadores vibrantes y estribillos pegadizos, “Señorita” promete convertirse en un hito en la carrera de Tiago, brillando como su alter ego y mostrando una faceta renovada -intrépida- en la que explora un reino de pop oscuro elegantemente delicado, pero hipnótico.

FloyMenor - Bayamón

FloyyMenor lanza el primer single de su esperado próximo álbum, «YTSQS», que llegará esta primavera. La canción explora una conexión intensa y apasionada, capturando las emociones de una relación que es a la vez cautivadora y seductora. FloyyMenor expresa deseo y atracción, creando una atmósfera en la que los ritmos y las letras se funden a la perfección.

Acabaste Conmigo - Gusi

Gusi, abre un nuevo capítulo en su carrera con el próximo álbum de estudio, Vallenato Social Club. El artista une fuerzas con Elder Dayán (Hijo de Diomedes Díaz) para ofrecer una propuesta fresca que mantiene viva la esencia del vallenato mientras explora nuevas direcciones sonoras. “Acabaste Conmigo” es mucho más que una canción; es una narrativa musical que desentraña las emociones más profundas del desamor. A través de una interpretación apasionada y letras cargadas de honestidad, logran capturar el dolor y la nostalgia de una ruptura amorosa, acercando este clásico género colombiano a las sensibilidades contemporáneas.

Seco - Ricardo Arjona (álbum)

Ricardo Arjona presenta oficialmente su esperado nuevo álbum, una colección de 12 canciones que reflejan la esencia más íntima y honesta de su trayectoria musical hasta el momento. Este proyecto marca un regreso a las raíces del artista, explorando un universo de emociones, historias y paisajes sonoros que conectan con la humanidad de sus seguidores. 'Seco' está compuesto por 12 canciones que invitan a un recorrido único. Cada una de estas piezas destaca por su profundidad lírica y su versatilidad musical.

Búscame Otra Vez - Kevin Kaarl

La estrella del indie folk mexicano, da la bienvenida al 2025 con “Búscame Otra Vez”, el tercer tema con el que cierra la trilogía de sencillos que adelantan su próximo álbum de estudio Ultra Sodade. Siguiendo las sobrias melodías con las que Kevin nos presentaba “No Me Culpes Por Sentir” y “Esta Noche”, en “Búscame Otra Vez” la guitarra continúa siendo la protagonista, guiando con sus acordes la desgarradora súplica de Kevin en la interpretación. A través de la canción, Kevin cuestiona el fin de la relación mientras repasa las promesas y sueños que quedaron por cumplir.



