Uforia New Music Picks: Fuerza Regida, Gloria Estefan, Nicky Jam, Beéle y muchos más

111XPANTIA - Fuerza Regida (Album)

Y si no te sacas los angel numbers de la mente, this one’s for you. Presentándonos su noveno álbum de estudio, “Fuerza Regida” estrena 111XPANTIA que desde el título del proyecto, toca la temática del poder de la mente y de manifestar tus sueños. Through each track, el grupo channels their signature sound in its truest form. ¡Un viaje con un significado profundo que te enseña a visualizar tus sueños through lyrics! No te pierdas la entrevista que hicimos con JOP, nuestro Uforia Artist Of The Month.

Hiekka - Nicky Jam y Beéle

Summer is just around the block and Nicky Jam & Béele know it porque desde ya nos están entregando el himno del verano con “Hiekka” and if you found your person — esta canción te ayudará a gritarlo a los cuatro vientos. Uniéndose en una canción llena de winks a referencias musicales de su autoría, once you listen to the first few acoustic strokes, querrás transportarte a la playa más cercana para gozarte este afrobeat del bueno. Juntos, ¡no hay canción que no nos deje craving for more! Manifesting more collabs from this iconic duo.

El Vuelo - Gloria Trevi (Album)

Arrancando el mes de mayo con nuestros New Music Picks, nos vamos en un viaje con Gloria Trevi presentándonos “El Vuelo”, su nueva producción discográfica que consiste en 12 temas que nos vuelan la mente. Abundante en sentimiento y metáforas, cada canción se conecta de manera cronológica que si prestas atención, te cuenta una narrativa personal a través de cada verso. Sin duda alguna, uno de los proyectos más personales de Trevi hasta la fecha y que deja en evidencia su conexión sempiterna con su público, que nunca cambia. A masterpiece, Gloria!

La Vecina (No Sé Na’) - Gloria Estefan

Todos tenemos una vecina que aunque diga que no sabe nada, siempre anda en todo. That’s precisely what the iconic Gloria Estefan showcases a spotlight on, en el formato de una salsa que rinde homenaje a la comunidad latina a la vecina que todos conocen y que maneja la historia de todos en el vecindario. Presentando “La Vecina (No Sé Na’)”, Estefan nos sumerge en un viaje sonoro como ninguno otro y como si fuera poco — nos entrega un videoclip lleno de mucho color y cultura featuring Amara La Negra. ¡Iconic as always, Gloria Estefan!

La Buena Eras Tú - Grupo Frontera Ft. Netón Vega

Ahora nos vamos hasta México con los compas de Grupo Frontera y esta vez junto a Netón Vega demostrando no sólo su versatilidad musical sino el resultado que se crea cuando dos powerhouses se unen para elevar la bandera mexicana. Presentando “La Buena Eres Tú” fresh off of their standout debut on NPR's Tiny Desk Concert Series, los chicos fusionan su signature norteño style con un smooth rap rhythm que captura tu corazón y oídos. Este tema te pondrá a pensar profundamente en ese post-breakup remorse, llenando el video musical con yuxtaposición en los visuales.

SENSACIONES+ - Lil Joujou (Album)

Estrenando su nueva producción discográfica, el artista urbano puertorriqueño Lil Joujou nos entrega “SENSASIONES+”, donde basa las canciones en sus propias experiencias amorosas. En este proyecto, la producción destaca en combinar ritmos tradicionales con elementos modernos dejándonos con un épico viaje sonoro upon first listen. Es importante destacar que el focus track “MARTINI+” uses drum and bass beats que se fusionan con house elements y demuestra la versatilidad de Lil Joujou cuando se viene a su sonido. ¡Impérdible!

Me Prometí - Ivan Cornejo

He does it all y cuando se viene a hits, he never misses. La superestrella de la música mexicana Ivan Cornejo comparte su latest single, “Me Prometí” and we can’t get enough of it. A través de dreamy vocals que se fusionan con melodías acústicas, Ivan habla sobre la vulnerabilidad que existe al cerrar capítulos. Cada verso en esta canción te llega directo al corazón y entre las lyrics que destacan, Ivan concluye con un “suéltala no es pa ti”. If you were looking for a sign to let go, Ivan has your back with this song!

Mamá - Mario Bautista, Kim Loaiza

Para celebrar a mamá, uno no necesita ninguna fecha especial — sino una buena canción para celebrarla todos los días. Eso es precisamente lo que nos traen Mario Bautista y Kim Loaiza con su más reciente sencillo titulado “Mamá” que se caracteriza por ser un bolero que honra el vínculo más duradero de todos: el de una mamá y su hijo. En 3:22 minutos, ambos artistas honran sus raíces latinas y valores familiares. ¡Directo al corazón!

Bárbara Ramírez - Moffa

Trayendo el sazón de la Isla del Encanto a nuestros oídos, Moffa nos sorprende con “Bárbara Ramírez” — su más reciente sencillo donde captura una energía más profunda fusionando géneros a su vez. El destacado artista puertorriqueño Moffa lanza este sencillo a través de SONAR sumergiéndonos en un sensual de R&B donde inaugura una nueva era audaz. La inspiración de este tema se centra en querer encontrar un amor verdadero en una industria tan rápida. Such a relatable topic!

Se Pronostican Borracheras - Banda Los Recoditos

Sumergiéndonos en su género banda, Banda Los Recoditos nos presentan su newest EP ‘SE PRONOSTICAN BORRACHERAS’, donde a través de una producción de 8 temas, nos transportan a su mundo musical. Entre estas canciones se encuentran temas que han sido lanzados desde el 2024 sin embargo el focus track, es el mismo que da nombre a este EP, cuya versión deluxe estará disponible en el mes de julio. Celebrando más de 35 años de trayectoria, BANDA LOS RECODITOS siguen serving us hits y reinventándose con un sonido más innovador cada vez. We love it!

Cleopatra - Gabito Ballesteros

Presentándonos un adelanto de su próximo y muy anticipado álbum Ya No Se Llevan Serenatas, Gabito Ballesteros estrena “Cleopatra”, un sencillo que habla de la la abrumadora sensación de estar head-over-heels for someone y querer cumplirle los deseos más profundos de su corazón a cambio de un amor eterno. El tema, lleno de declaraciones y serenatas en forma de versos, will make you want to give that extra step for your significant other. ¡El amor del bueno si existe y Gabito nos lo comprueba a través de este banger!

Morrita - Santa Fe Klan Ft. Bravo The Bagchaser

Siempre llevando el rap mexicano a otros horizontes, Santa Fe Klan se une al rapero de Los Angeles Bravo The Bagchaser en este viernes de New Music Picks para presentar su nuevo sencillo, "Morrita". Este tema se sumerge en la trama del deseo y secretismo de un amor prohibido, en el formato de una canción suave pero emotiva. With this song, Santa Fe Klan proves once again como puede fusionar géneros con naturalidad, demostrando su vulnerabilidad artística con un enfoque bilingüe y un ritmo hipnótico.

¿Quién Lo Hará? - Carlos Rivera

If you want to be in your feels this weekend, Carlos Rivera has your back con este new release! Presentando “¿Quién Lo Hará?” la estrella de la música romántica latina nos entrega esta una desgarradora balada que narra las secuelas emocionales de una despedida amorosa. Explorando la temática de acostumbrarse a la inmensidad de una casa vacía luego de vivir días llenos de recuerdos felices, el tema ilustra el difícil camino a la aceptación tras una derrota sentimental. El video musical nos deja con el corazón en la mano and it’s a must-watch!

Monchi - Ramón Vega (Album)

¿Están listos? Porque en este viernes de New Music Picks entramos al fin de semana with a BANG ya que Ramón Vega nos presenta “Monchi”, su álbum con 18 temas que conecta su pasado con el futuro de la música latina. Contando con un repertorio de colaboraciones increíbles en este álbum como Carin León, Nanpa Básico, Big Soto, Michelle Maciel, y sus propios hermanos Cornelio y Santiago Vega — cada collab es un sueño cumplido para él. A través de esta producción discográfica, Ramón mezcla regional mexicano, rap, bolero cubano y rock y soul, donde cada canción fue creada con la intención de reflejar la diversidad de influencias que marcaron su crecimiento artístico. A conceptual work of art, Ramón Vega!

Macarrones Con Queso - Borja, Greeicy

Ahora, para los fanáticos del amor — Borja y Greeicy got you covered con “MACARRONES CON QUESO” su nueva colaboración que combina la intimidad acústica in a deep narrative que se desarrolla entre una convo entre dos personas que se aman pero que no lograron coincidir. Drawing you in with a very relatable narrative, el video te mantendrá con mariposas en el estómago. Sin llegar a la mitad de la canción, te estarás sintiendo como el protagonista con su fuerte lírica.

Carita Triste - Alexis y Fido

Transportándonos a la Isla del Encanto nos vamos a toa’ con Alexis y Fido quienes reinventan un mambo aportándole su sonido de la icónica vieja escuela en “Carita Triste”. En este tema, vemos al icónico dúo adueñándose de la escena con una letra sensual que cuando menos lo esperes, te encontrarás bailando al ritmo de la canción. El video musical, está cargado de escenas con un clean aesthetic que cuentan la narrativa de la canción y como resultado nos entregan puro fuego.

Querida Yo - Oriana

¡Argentina en la casa! En este musical Friday, Oriana nos presenta su nuevo sencillo, “Querida Yo” al ritmo de un rock atrevido con edgy vibes que lleva a los oyentes en un viaje emocional desde el desamor hacia el empoderamiento. En este tema, Oriana le escribe una carta a su past self, warning her de los amores tóxicos, narcisistas y las mentiras que se transformaron en lecciones. La canción, a través de su trama, se convierte rápidamente en una historia de resiliencia que te dejará los pelitos de punta. ¡Lots of GRL PWR, Ori!

Dame Un Beso - Andy Rivera

“Dame Un Beso” nos muestra a un Andy más romántico, donde el amor fluye y conecta nuevamente con sus sentimientos. Para este sencillo el artista pereirano se juntó con Servando Primera y el productor Danicrazytown, logrando una declaración directa al alma hecha canción, la cual cuenta con una letra íntima, al son del pop urbano con sonidos tropicales cálidos en donde Andy le canta a ese beso que transforma, que permanece en la memoria como un tatuaje en el alma.

Dalmata - Besobrenatural

Con una vibra envolvente y provocadora, “Besobrenatural”, es un tema que convierte la atracción en melodía y el deseo en pista de baile. Escrita por el propio Dalmata, la canción gira alrededor de un beso que no se olvida: una metáfora viva del magnetismo entre dos cuerpos que se entienden sin palabras.

