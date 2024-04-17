Uforia Concierto de Campeones llega a Los Ángeles con Thalía, Manuel Turizo, Gerardo Ortiz y Chiquis

El Uforia Concierto de Campeones, presentado por Metro by T-Mobile, promete una experiencia única con actuaciones en vivo de Manuel Turizo, Gerardo Ortiz, Thalía y Chiquis. Esta es tu oportunidad de ser parte de un evento que celebra la pasión de la música latina.

Manuel Turizo: El fenómeno que conquista corazones

Con su estilo fresco y su voz inconfundible, Manuel Turizo ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Con éxitos como "Una Lady Como Tú" y "Esperándote", este joven talento colombiano se ha convertido en un ícono de la música urbana. En el Uforia Concierto de Campeones, Turizo promete un espectáculo lleno de energía y emoción que no te vas a querer perder

Gerardo Ortiz: El ídolo de la música regional mexicana

Con su carisma y su inigualable estilo musical, Gerardo Ortiz ha dejado una marca imborrable en la música regional mexicana y ha logrado millones de fans que se. En este evento único, Gerardo Ortiz llevará su talento al escenario del Youtube Theater, prometiendo una noche de emociones y alegría para todos los amantes de la música regional.

Thalía: La reina del pop latino

Thalía, una de las artistas más influyentes y queridas de la música latina, llega al Uforia Concierto de Campeones para deslumbrar con su carisma y su talento incomparable. Con una carrera que abarca décadas y éxitos inolvidables como "A Quién Le Importa" y "Amor a la Mexicana", Thalía continúa siendo una figura emblemática en el mundo de la música latina. Su actuación en este evento promete ser un momento inolvidable para todos los asistentes.

Chiquis: La abeja reina que conquista fronteras

Con su estilo único y su voz poderosa, Chiquis ha demostrado ser una fuerza imparable en la música latina. La 'abeja reina' en el Uforia Concierto de Campeones, promete una actuación llena de pasión y autenticidad, celebrando su herencia musical y compartiendo su talento con el mundo.

¡No te pierdas esta oportunidad única de ser parte del Uforia Concierto de Campeones! Los boletos están disponibles en ticketmaster.com.