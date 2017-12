Para olvidar: el año dorado de Shakira que se convirtió en una tortura

Con un nuevo disco y primera gira en siete años, el 2017 se suponía que iba a ser el año de Shakira. Pero no todo salió como ella planeaba y vivió "los momentos más duros" de su carrera.

A mediados de diciembre, Shakira se dio una palmadita en la espalda compartiendo en sus redes una buena noticia: Spotify anunciaba que la colombiana era la artista latina mujer más escuchada en la plataforma en el 2017.

Fue una pequeña razón para celebrar, pero celebración al fin, en un año que debía haber marcado el regreso de la reina del pop latino pero que se vio interrumpido por rumores de separación con su pareja Gerard Piqué, escándalos fiscales y el aplazamiento de su gira mundial debido a problemas de salud.







Indiscutible (y única) reina latina

No hay duda de que Shakira no tiene paralelos en la música latina actualmente. En mayo, lanzó 'El Dorado', su primer disco en tres años, del cual se desprenden éxitos como 'Chantaje' (con Maluma), 'Me enamoré' y 'Perro fiel' (con Nicky Jam). Según datos de Spotify, Shakira fue la artista femenina más escuchada en la plataforma en toda Latinoamérica y la latina más escuchada en Estados Unidos (en esta última lista también fue la única mujer en un panorama latino dominada por hombres del género urbano). En las listas de Billboard, Shakira se posicionó como la tercera artista latina del año, detrás de Daddy Yankee y Nicky Jam. Logra esta distinción por segundo año consecutivo.



Sin embargo, sus videos musicales no lograron posicionarse en el top 10 de YouTube a nivel mundial, aún cuando seis de estos fueron artistas latinos, desde Enrique Iglesias hasta J Balvin y claro, Luis Fonsi y Daddy Yankee. El honor a la artista femenina más escuchada en Spotify en 2017 fue para Rihanna, quien como ella misma comentó en sus redes, no sacó nuevo disco en 2017. Tampoco tuvieron nuevo material discográfico (aunque sí sencillos) Selena Gómez, Ariana Grande ni Sia, también en el top 5. Taylor Swift, solo sacó su disco en noviembre. ¿Por qué Shakira no llegó al tope?





Con más de 20 años de carrera, Shakira se ha adaptado a los ritmos urbanos y colaboraciones con artistas como Maluma y Prince Royce para atraer a nuevos públicos. 'El Dorado' es mayormente en español, y la colombiana no ha tenido un Mundial de fútbol o una participación en un programa como 'The Voice' para atrapar una vez más el imaginario norteamericano e internacional. Tampoco ha estado en premios como Latin GRAMMY o los American Music Awards para dar de qué hablar.

Incesantes Rumores

En noviembre, Shakira tenía previsto arrancar su primera gira mundial en casi una década, y durante semanas compartió con sus seguidores en redes sociales los preparativos y los ensayos de lo que sería 'El Dorado World Tour', su primero como madre. En septiembre, surgen rumores nuevamente de que Shakira y Piqué atravesaban una crisis amorosa, con reportes de que la cantante se había ido a vivir a otra casa con sus hijos Milan y Sasha.



¿Shakira y Piqué han roto?: resurge el rumor que ha perseguido a esta pareja por años La relación de Shakira con el futbolista Gerard Piqué enfrenta, una vez más, los rumores de una separación. Esta semana, los diarios españoles e internacionales han publicado que la pareja atraviesa por una crisis. El detonante de los rumores ha sido un gesto del futbolista durante un partido. Supuestamente, Piqué celebró un gol de su equipo levantando tres dedos al aire y no cuatro como solía hacerlo en alusión a la fecha de cumpleaños —el 2 de febrero— de él y de la intérprete colombiana. Los diarios también achacan al trabajo de Shakira, y la preparación para su próximo tour, como una de las causas. Incluso comentan que la colombiana ya se ha cambiado de casa y recalcan que no ha compartido imágenes recientes con padre de sus hijos en redes sociales. Esta no es la primera vez que la relación de Shakira y Piqué es centro de este tipo de rumores. En el 2011, cuando tenían juntos solo un año, el jefe de prensa de la cantante, Rodrigo Beltrán, desmintió que la pareja había terminado. "Es totalmente falso, ellos siguen juntos y están muy bien". En el 2012 los rumores involucraron a la modelo Bar Rafaeli (expareja de Leonardo DiCaprio) en la ecuación, insunuando que era la tercera en discordia en esta relación. En el 2013 mientras Shakira hablaba en los medios de sus planes para tener un segundo hijo con el futbolista, se comunicó que estaban pasando por una crisis debido a que se veían poco y ella había decidio mudarse a una residencia en la campiña francesa con su primer hijo para trabajar en la grabación de un disco. En el 2014 una supuesta agitación en la familia de Shakira surgió de nueva cuenta cuando se planteó la posibilidad de que Piqué fuera fichado por el club Manchester United y tuviera que mudarse a Inglaterra. Al parecer, un cambio de esta magnitud habría causado estragos a la pareja. En el 2016 una vidente 'predijo' que la pareja se separaría en el 2017 e hizo insinuasiones sobre la sexualidad del fubolista, asegurando que sería él quien dejaría a Shakira por un hombre. La de Barranquilla y el español no han emitido comentarios sobre los rumores alrededor de su estatus sentimental. La intérprete de 'Ojos así' y el deportista iniciaron su relación hace seis años y juntos han formado una familia al lado de sus hijos Milán y Sasha. Este año, la colombiana lanzó el sencillo 'Me enamoré', parte de la producción 'El Dorado'. De acuerdo a las declaraciones de la cantante, esta canción está dedicada a su pareja y sus estribillos cuentan cómo se conocieron. Durante la promoción de su nuevo disco, la cantante ha expresado en varias ocasiones la importancia de su esposo en su vida (y en su carrera) y de su rol como madre. Además de la declaración de amor en la canción de Shakira, la pareja ha participado en varias actividades en conjunto. Juntos, Piqué y Shakira asistieron a la boda de Messi y Antonella Roccuzzo en Argentina y se les vio en la escuela de negocios de Harvard, donde el futbolista tomó un curso.



Piqué celebró un gol de su equipo levantando tres dedos al aire y no cuatro como solía hacerlo en alusión a la fecha de cumpleaños (2 de febrero) que la pareja comparte. También se le achacó las preparaciones de la gira de Shakira al distanciamento de la pareja, y que casi no compartían fotos juntos en sus redes sociales. Como para callar los rumores, Piqué compartió una foto familiar de su mujer e hijos en su cuenta de Instagram.

Unos meses antes, en mayo, el futbolista hizo el debut en video musical de su mujer para 'Me enamoré', tema que la propia Shakira ha dicho es muy personal y detalla "la noche que conocí al padre de mis hijos, que me cambió la vida" según le dijo a Chiquinquirá Delgado de Univision. "Mis canciones son mis vehiculos de expresion, mi forma de exorcisar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones. Escribiendo me curo de mis males".



Problemas, problemas, problemas

"Las mujeres somos malabaristas", le declaraba Shakira a Chiqui de madre a madre, explicando cómo compaginaba su rol de pareja, madre, empresaria y artista en este año de mucho trabajo. Sobre todo, estaba muy contenta de preprar su gira 'El Dorado World Tour'. "Estoy muy entusiasmada, siento que tengo las ideas claras de cómo quiero que sea. Hace mucho tiempo que no voy de gira, entonces va a ser un reencuentro con el público muy potente," dijo Shakira.

Todo iba viento en popa hasta un día antes de la primera fecha de la gira mundial que tenía que empezar en Colonia, Alemania, el 8 de noviembre. En su cuenta de Instagram, Shakira comunicó a sus fans alemanes que debido a órdenes médicas de reposar sus cuerdas vocales, posponía sus conciertos para arrancar la gira en París el 10 de noviembre. Ese mismo 7 de noviembre, otra bomba: se publicó la investigación conocida como los "Paradise Papers", en el que se revelaba que Shakira había trasladado 35 millones de dólares a un paraíso fiscal. ¿Coincidencia que ambas noticias salieran el mismo día?





El drama no paró ahí: el 9 de noviembre Shakira cancelaba más fechas en Francia y Holanda, y el 14 de noviembre compartió la peor noticia posible a sus fans en un comunicado en sus redes sociales: aplazaba toda su gira europea hasta el 2018. "He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera", escribió en un comunicado. A finales de octubre, un chequeo de una fuerte ronquera revelaba una hemorragia en su cuerda vocal derecha, requiriendo de completo reposo. "Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa", escribió disculpándose con sus fans, su equipo de más de 60 personas y hasta con sus hijos "a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes".



Incertidumbre



Desde entonces, Shakira se ha mantenido bajo el radar. Ni siquiera celebró su victoria a Latin GRAMMY por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo el 16 de noviembre, aunque a finales del mes si aprovechó para mencionarlo cuando la nominaron a los GRAMMY americanos.

En Barcelona, se le vio con mal aspecto con sus hijos y su pareja y hasta la prensa del corazón publicaba que Piqué y Shakira habían discutido en público en un restaurante.



Vestida de tristeza Shakira: flores, regalos y un Latin GRAMMY no le devuelven la sonrisa Un día después de ganar el Latin GRAMMY al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, por 'El Dorado', Shakira salió de su casa en Barcelona en compañía de su hermano Tonino. Y mientras ellos salían, seguían llegando arreglos florales cargados de buenos deseos de recuperación para la cantautora colombiana, obligada a guardar reposo tras sufrir una hemorragia en las cuerdas vocales. A la mansión de familia Piqué Mebarak también han estado llegando familiares y amigos del matrimonio, que les animan en estos tiempos críticos. La familia ha estado recibiendo hasta ropa, mayormente abrigos, que enviaron a la tintorería. A las afueras de la mansión en la cual conviven Shakira, Gerard Piqué y sus hijos Sasha y Milan, los fans también han dejado flores. Desde que anunció la posposición del inicio de su gira 'El Dorado', Shakira ha estado recibendo flores y otros regalos que buscan animarla en este momento, que describió como "una pesadilla". Shakira lucía hasta despeinada este viernes en la mañana, cuando fue captada esta imagen a las afueras de su residencia en Barcelona. el tributo que recibió como Persona del Año en la edición 18 del Latin Grammy. La artista utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a Alejandro Sanz, su amigo y colaborador en el éxito 'La tortura', poren la edición 18 del Latin Grammy. Este viernes, temprano en el día, Shakira no había reaccionado públicamente a su triunfo en los premios Latin GRAMMY. Su último mensaje fue dirigido a sus fans, su "más grande incentivo" para recuperarse.



Se han anunciado casi 20 fechas de su gira 'El Dorado', programada a empezar ahora en Orlando (Florida) el 9 de enero 2018, a la vuelta de la esquina. La artista no ha anunciado cambios algunos. Por ahora, la gira sigue en pie, aunque no se han dado a conocer las fechas europeas. Mientras tanto, está por verse las repercusiones de los 'Paradise Papers' y el escrutinio al que se será sometida por parte de la prensa y las autoridades tras esas revelaciones.

En la música latina, por fin empieza a aparecer una nueva generación de intérpretes, sobre todo en la escena urbana, que promete hacerse lugar entre los hombres que dominan nuestra música. Artistas como Karol G, Mon Laferte y Natalia Lafourcade ya es están consolidando, y aunque no alcanzarán la fama mundial que ha cosechado Shakira con sudor y lágrimas a través de su carrera, lo cierto es que Shakira ya no estará sola entre los artistas latinos.