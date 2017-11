Shakira cancela cuatro conciertos más: sus cuerdas vocales mantienen en suspenso su gira 'El Dorado'

La cantautora colombiana llevaba meses presumiendo los ensayos para la que anticipaba sería la mejor gira de toda su vida y justo cuando empezaría, no puede cantar.

Este viernes y en París, Francia, la cantautora colombiana Shakira estaba supuesta a comenzar su primera gira en siete años, 'El Dorado', luego de haber pospuesto su arranque el pasado miércoles, por orden médica. Sin embargo, la artista alega que todavía no está bien, por lo que suspendió su presentación de hoy y otras tres más.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París... no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", escribió la artista de 40 años.



Shakira, con mala cara en familia Shakira no lucía muy animada este lunes al perseguir a su simpático hijo menor Sasha por una calle de Barcelona. Con todo y lo largo que está su hijo mayor, Milan, de cuatro años, Shakira lo cargó con tal de poder subirlo rápido a la camioneta. Este martes se informó que Shakira se vio obligada a posponer el inicio de su gira 'El Dorado', porque se lastimó las cuerdas vocales. La intérprete de 'Amarillo' lucía agripada. Shakira se veía molesta este lunes y ya se entiende por qué; físicamente no se sentía perfecta para dar comienzo a la serie de presentaciones que ha adelantado es la que mejor ha preparado en toda su vida. La familia acudió este lunes al club Bonasport, en Barcelona, donde comieron algo ligero. Nidia Ripoll y William Mebarak, padres de Shakira, están a su lado en estos días tan difíciles. La expresión de Shakira ya anticipaba que algo no estaba bien. Los médicos le han ordenado a Shakira que descanse, si es que quiere poder comenzar su gira el 10 de noviembre en París, Francia. El futbolista Gerard Piqué auxilia a Shakira con los niños tan pronto sale de sus prácticas.

Shakira lamentó que "no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París, el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Amsterdam". La artista aseguró a sus fans que ya está coordinando con su equipo para ofrecer nuevas fechas, lo que a muchos no les resulta de consuelo, de acuerdo con lo que han expuesto en las redes sociales.

Justo en reacción a sus disculpas, una usuaria identificada como Flora Munizlovas comentó que tenía pautado asistir este sábado a su concierto en París. Ahora, "no habrá forma ni presupuesto para ir en la nueva fecha y menos para conseguir quien nos cuide los niños". Y no fue la única.



Otros fans también le reclamaron que esperara 24 horas antes de los conciertos para cancelar, cuando seguro sabía desde antes que no podría cumplir con sus compromisos.

Shakira, por su parte, reiteró que está "ansiosa por volver a los escenarios y estar al 100 por ciento con ustedes". Se supone que su próxima presentación debería ser el 16 de noviembre en Montpellier, Francia.

La artista se ha mantenido en el ojo público esta semana no solo por las cancelaciones. También su nombre ha ocupado titulares luego de que a través de los 'Paradise Papers' se revelara que tiene 31 millones de dólares en paraísos fiscales como Malta y Luxemburgo.