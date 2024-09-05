Octavio Cuadras estrena su primer álbum "Corridos Felices Deluxe" con varias sorpresas

Eres el precursor de los "Corridos Felices". ¿Cómo surgió la idea de crear este subgénero y en qué crees que se diferencia de otros estilos dentro del regional mexicano?

PUBLICIDAD

Todo comenzó en una tarde con amigos. Estábamos jugando videojuegos, específicamente Mario Kart, y el sonido de las monedas me quedó grabado. Luego, un amigo sacó la guitarra y empezó a tocar, y nos dimos cuenta de que no había ningún corrido con ese estilo alegre. Así surgió el primer "Corridos Feliz", el famoso *Bling Bling*. Todo pasó muy rápido, en unos 15 minutos, y esos minutos me cambiaron la vida.

Ahora estás lanzando tu álbum 'Corridos Felices Deluxe'. ¿Qué emociones te despierta este lanzamiento?

Para mí, siempre fue un sueño lanzar un disco. Me hubiera gustado sacarlo en formato físico, pero ahorita estamos en una época donde ya no se hace eso, entonces sacar un disco siempre es una emoción muy grande, entonces voy a meter canciones muy bonitas, hay canciones que ya salieron y hay algunas de sorpresas, entonces creo que les va a gustar mucho, creo que lo van a disfrutar. Cada canción tiene un pedacito de mí. Y te aviso que ya estoy preparando el otro disco, para que entrando enero salga.

Imagen Cortesía- Universal Music

¿También con corridos felices?

Va a haber Corridos Felices, pero fíjate que estoy tratando de darle otro giro también. Me gustan mucho los Corridos Felices, es lo que soy yo, pero todo tiene que evolucionar, sabes. Yo recuerdo al principio, estamos hablando de los Corridos Tumbados, eran un poquito más agresivos, eran un poquito más, no sé, tenían un ritmo mucho más rápido, y fueron evolucionando a lo que son ahora, y ahora se escucha diferente a como eran en ese entonces, pero siguen siendo Corridos Tumbados. Lo mismo va a pasar conmigo, lo mismo va a pasar con Octavio Cuadras, va a seguir habiendo Corridos Felices, pero le vamos a meter un extra, un poco más.

PUBLICIDAD

Hablemos del 'Corridos Felices Deluxe', ¿qué mensaje quieres transmitir con este álbum?

Sería más que nada, presentarles lo que es Corridos Felices, con un toque de otras canciones que vienen ahí también, porque no solo son Corridos Felices, vienen diferentes temas, que es como una introducción a lo que viene. Este disco es una introducción a lo que va a pasar, con duetos muy buenos, viene mi compa Edgardo Núñez en este disco, y va a salir una canción que se llama Deluxe, que es de rechupete.

¿Cómo surgió y qué hace única la colaboración con Edgardo Núñez en el track 'Deluxe'?

Esa canción, desde que se hizo, me llamó, ¿sabes? Tuvo eso que sabes que es bueno en una canción, es el que te hace mover la cabeza, te hace tener ese sentimiento diferente, entonces yo la escuché, o sea, escuchándola de que yo me la ponía en el oído en el teléfono, decía, ¿con quién la grabo? O sea, me gustaría grabarla solo, pero siento que a alguien más le podría dar otro toque, algo diferente, entonces decidí hacerlo, busqué a Edgardo, le dije, carnal, tengo una rola, ¿te gustaría escucharla? Se la mandé. Hay que darle, me dijo, entonces aceptó a la primera vez, en cuanto la escuchó, le gustó y fue algo muy bonito porque él dijo que esta rola trae algo, yo también le dije, esta canción trae algo, trae una chispa, entonces se grabó, nos divertimos mucho en las grabaciones.

Además de Edgardo, colaboras con otros grandes artistas como Alex Favela y Luis Buitres. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones y qué aportaron al proyecto?

Todos ellos son amigos, y para mí, la buena vibra es esencial para que una colaboración funcione. Primero conectamos a nivel personal, y después, las canciones fluyeron de manera natural.

En el álbum incluyes cinco canciones nuevas. ¿Qué te inspiró a crearlas y cuál es su historia?

Pues mira, todo tiene su momento, ¿no? Yo a la hora de hacer canciones, siento que le doy su tiempo a cada canción y esas canciones a las que te refieres, las cinco, tienen diferentes sentimientos, diferentes estilos de canciones, entonces a la hora de hacer el disco dije, oye, no quiero que solo sea una cosa, quiero que sea un poco variado, entonces a la hora de armarlo y decir, esta sí, esta no, porque, tengo como 40 canciones ahí guardadas, yo dije, a ver, de estas voy a elegir unas cuantas para sacar.

PUBLICIDAD

También incluyes una versión acústica de 'Bling Bling'. ¿Qué te llevó a hacer esta versión?

Es que me lo pidió mucho la gente, porque acuérdate que esa canción yo la subí a TikTok y fue con pura guitarra y a la gente le gustó mucho así, y ya después la grabé con diferentes instrumentos y la gente dijo me gustaba más con pura guitarra, después la grabé con Maluma y le metí otra batería y le metí más instrumentos y le gustó mucho a la gente, pero entonces leí comentarios que decían “me gustaría escuchar la acústica solo con guitarra”, y yo pues fierro, a darle, y lo platiqué con mi equipo y les dije oye hay que grabarla con guitarra y se la damos a la gente con guitarra, porque le gusta así.

¿Cuál esperas que sea la reacción de tus fans al escuchar este nuevo álbum?

Pues mira, no lo sé, pero a los que les gusta mi música en general, les va a encantar este disco, ¿sabes? A los que son nuevos los puede sorprender, y a los que no me conocen sería como una carta de presentación, entonces ahí hay de todo para que elijan. Hay corridos felices, hay corridos hasta tumbados, hay corridos bélicos, hay corridos ya de lo nuevo que es como otra etapa de corridos felices, más agresiva la tonada, pero con la misma esencia, entonces hay para todos los públicos de todos los colores y sabores, entonces siento que les va a gustar.

Imagen Cortesía- Universal Music

Ya casi se vienen los Latin GRAMMY, ¿te imaginas y te sueñas estar nominado?

Me encantaría, no sabes cómo lo deseo, no sabes cómo, eso es un sueño para mí, es un sueño para mí, porque yo antes iba a grabar a un estudio de grabación de música y ahí tenían Grammys, era un Grammy de Joan Sebastián, era un Latin Grammy y un Grammy, tenían los dos, de unas canciones que grabaron ahí, entonces yo los miraba y yo decía, mi sueño es tener uno y con el simple hecho de que esté por ahí, sabes, de que la gente me esté nombrando por ahí, ya para mí es una ganancia y si llego a estar nominado, para mí sería lo máximo, o sea, no digo ganarlo, sino estar nominado, estar ahí, sabes, eso para mí sería muy muy importante.

PUBLICIDAD

Siempre mantienes una actitud optimista y transmites buena vibra. ¿Cómo lo logras y lo plasmas en tu música?

Pues mira, yo siempre lo he dicho, no existe el bien sin el mal, no existe la felicidad sin la tristeza, entonces siento que ya he pasado por cosas malas y siempre he tratado de darle el lado positivo y siempre en mi día a día trato de andar positivo y trato de andar feliz, no porque sea el de los Corridos Felices, sino porque me gusta esa filosofía de vida, estar contento no cuesta nada, ¿sabes? Es gratis, entonces ser feliz no cuesta dinero, no te cuesta un carro, no te cuesta nada más que tu mente que trabaja. A veces es difícil, pero siempre he tratado de dar una vibra positiva a todos, a mis amigos, en la música, con cualquier persona, entonces me gustaría que esa misma vibra me la dieran a mí, entonces creo que me gusta que sea recíproco y trato de estar feliz siempre.

Para finalizar, ¿qué mensaje le dejas a tus fans?