No solo 'Despacito': el año en el que las canciones en español se volvieron globales

Tras bastidores en Latin GRAMMY en noviembre, Luis Fonsi se dirigió a la sala de prensa cargando los tres gramófonos que acababa de ganar por 'Despacito'. Fonsi habló sobre cómo después de 20 años de "altas y bajas, de luchar con el corazón en la mano y hacer buena música", agradecía el éxito colosal de 'Despacito' por lo que representa para la cultura latina más allá de su propia gloria: "Hoy celebro una canción que ha unido al mundo entero con una palabra en español," dijo.

La canción escrita por Fonsi, la cantautora Erika Ender y Daddy Yankee, es el ejemplo más claro de que el cóctel de reggaeton y pop tropical es el nuevo pop, y lo puede ser en español. Desde que fue lanzado en enero, 'Despacito' fue creciendo en popularidad paulatinamente en Estados Unidos y América Latina. Pero el 30 de abril, cuando salió el remix de 'Despacito' por Justin Bieber, el artista pop más famoso del planeta, y cantando en español, se abrieron las compuertas y las fronteras. Fue un acercamiento del mundo "anglo" al mundo "latino", dos planetas que aún en 2017 existían en dos universos diferentes.



'Despacito' es el video musical más visto en la historia de Youtube, y la canción en español más internacional y con más presencia en las listas de éxitos desde 'La Macarena'. Pero mientras el tema de Los Del Río fue un 'one hit wonder' y una anomalía en la cultura pop que tardó 20 años en replicarse, terminamos el 2017 de 'Despacito' con un sinfín de colaboraciones anglos y latinas, en spanglish, y remixes de un lado al otro. Los americanos quieren ser parte de nuestro mundo y montarse en nuestra ola del reggaeton.

La fiebre del remix

Si parecía imposible superar a Justin Bieber, J Balvin lo logró enlistando a Beyoncé para hacer el remix de 'Mi Gente', un tema que ya de por sí tenía proyección internacional con la presencia del francés Willy William. Unos meses después, hizo dupla con el rapero French Montana haciendole el Latin remix de su tema 'Unforgettable', colaboró con Major Lazer y Sean Paul y pidió a luminarios de EDM como Steve Aoki que reimaginaran 'Mi gente' con nuevas versiones. Hace dos años, Balvin colaboró con Pharrell para el tema 'Energía' y antes le había hecho a el remix latino al 'Sorry' de Justin Bieber. Pero en ese entonces Ellen DeGeneres no sabía quién era J Balvin. Ahora sí, gracias a 'Mi Gente' lo invita al programa y a las salas de las familias americanas como una celebridad más.



Desde el verano han salido más remixes y colaboraciones con artistas top del hip hop y pop norteamericano: 'Boom Boom' de RedOne con Daddy Yankee, French Montana y Dinah Jane de Fifth Harmony. Little Mix hace la dupla en spanglish de 'Reggaeton lento' de CNCO. Maluma le enseña a Flo Rida a decir 'Hola'. Daddy Yankee le hace el remix a 'Havana' de Camila Cabello. Wisin se une a Timbaland y Bad Bunny para 'Move Your Body'. Nicky Minaj se monta en el remix de 'Krippy Kush' de Farruko y Bad Bunny con Savage 21 y Rvssian. 'Ahora me llama' de Karol G, Bad Bunny fue hecha remix por Quavo del grupo Migos. Abraham Mateo acaba de estrenar 'Háblame bajito' con 50 Cent y Austin Mahone, mezclando producción de reggaeton con EDM.

Hay incluso un playlist en Spotify llamado 'Fuego' que agrupa mucha de estas canciones, en la mayoría de reggaeton o trap que tienen atractivo bicultural, bajo el lema de "canciones globales que nos unen".



Más allá del reggaeton, Juanes colabora con Logic y Alessia Cara en la versión bilingüe de '1-800-273-8255' para la prevención del suicidio. 'Cheap Thrills' de Sia tuvo su Latin remix con Nicky Jam el año pasado, mucho antes de 'Despacito', y hasta Ed Sheeran llamó a Zion y Lennox para remezclar 'Shape of you', aunque no hizo muchos estragos ni aquí ni allá.

'Hey Ma' nos trajo a Pitbull, Camila Cabello y J Balvin para la banda sonora de 'Fast and Furious 8' y lo tocaron en directo en los MTV Movie and TV Awards en Los Ángeles el mayo pasado. "¡Para toda mi gente latina!", gritó Cabello en escena al concluir la canción. La ausencia de 'Despacito' en los MTV Video Music Awards, levantó polémica y reclamos del público que claramente veían a 'Despacito' como parte de esta emergente realidad contemporánea que MTV hasta la fecha se le hacía fácil descartar.

Antes de 'Despacito'

Hasta 'Despacito', artistas latinos como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López y Ricky Martin habían hecho sus carreras alimentado audiencias americanas con versiones en inglés mientras mantenían su base en español. Quizás esto ya no sea necesario. Romeo Santos en su fase de solista ha hecho colaboraciones en bachata con raperos como Usher, Lil Wayne y Drake, pero sin causar impacto más allá del mundo hispano. Pitbull, nacido y criado en Estados Unidos, ha hecho mucho por incorporar de manera natural el spanglish y palabras muy propias como "dale" en el léxico anglosajón de cultura popular. Aunque Pitbull siempre ha colaborado con reggaetoneros y artistas pop, su más reciente éxito trae a Fifth Harmony al mundo latino con el tema 'Por Favor'.



Las tragedias naturales en Texas, México, Florida y el Caribe, también han ayudado a romper fronteras mediáticas y de idiomas. Luis Fonsi fue parte del teletón "Hand in Hand" para recaudar fondos para Texas tras el huracán Harvey y se robó el show cantando 'Hallelujah' junto a Tori Kelly. Lin-Manuel Miranda tuvo poder de convocatoria para traer interés a Puerto Rico con 'Almost Like Praying', un tema en español.

'Despacito' es la única canción nominada para Grabación y Canción del Año en los GRAMMY, que en 2018 cumplirán su 60 aniversario. Luis Fonsi ya le siguió a 'Despacito' con 'Échame la culpa' con Demi Lovato. Cardi B, quien se hace llamar la "Selena del trap", hizo versión latina de 'Bodak Yellow' y como fan acérrima del reggaeton ya ha anunciado colaboración con Ozuna. 'Rockstar' del rapero Post Malone solo lleva 3 meses dominando las listas y ya anunció el remix latino con Nicky Jam y Ozuna.

El productor Spiff TV lleva desde hace un par de años liderando colaboraciones entre los dos mundos: Yandel y Future, Prince Royce y Chris Brown, y trae nuevo disco en 2018 al estilo DJ Khaled. Maluma y Balvin ya se están moviendo a otra frontera, el mercado brasileño, con colaboraciones en portugués. Todos este progreso está ocurriendo muy rápido y sin frenos, entrando a un 2018 con su mundial de fútbol y sus himnos globales, que sin duda tendrán sabor latino desde Rusia.